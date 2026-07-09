特朗普称将全面切断与西班牙贸易往来

美伊战火未息，美国总统特朗普在土耳其首都安卡拉出席北约峰会期间，再度挑起新的外交战火。特朗普于星期三（8日）公开对北约盟国西班牙发难，不仅严厉指责马德里当局是北约内部的「糟糕伙伴」，更当场向随行的美国财政部长贝森特（Scott Bessent）下达指令，要求即时「切断与西班牙的一切贸易往来」。

轰马德里拒增五成军费 且多次拒借基地抗伊朗

综合路透社与新华社报道，特朗普是在周三会见北约新任秘书长吕特（Mark Rutte）时，公开对西班牙进行猛烈抨击。特朗普之所以大动肝火，核心导火线在于西班牙政府早前坚决拒绝支持北约将军费开支提高至国内生产总值（GDP）5%的激进新目标。

此外，地缘政治的积怨亦是促成是次决裂的关键。特朗普在会谈中翻旧帐，强烈指责西班牙过去曾多次采取不合作态度，悍然拒绝同意美军在针对伊朗的军事行动中，使用西班牙境内的军事基地以及开放其领空，令美方的中东军事部署频频受阻。

财长接令暂停所有贸易 经贸制裁范围或扩至旅游

在表达强烈不满后，特朗普随即采取实质行动。他公开表示，美国将全面切断与西班牙的所有贸易往来，并透露自己已当场指示财政部长贝森特，即时暂停与西班牙的所有贸易线路。特朗普说：「我不想和西班牙做任何贸易，切断与西班牙的一切贸易，包括访问（旅游）。」此举意味着制裁范围不仅限于商品进出口，甚至可能扩大至两国的人员互访与旅游业。

对于特朗普在峰会上的言论，美国财政部暂时未有发表任何正式的官方公布或作出实质回应。

西班牙首相府冷淡回应 称以平常心看待

西班牙方面则试图淡化事件，采取冷处理手段。西班牙首相办公室随后发表官方声明作出正式回应，强调西班牙政府目前正以「平常心」看待特朗普的言论。声明重申，西班牙与美国长期以来在社会、文化以及经济等诸多领域上，均保持着深厚且良好的双边关系，马德里方面至今高度珍视这段传统友谊，无意做出任何改变。