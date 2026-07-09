印尼拟推零税率优惠 建国际金融中心

印尼政府正计划提供优厚税务优惠，打造一个国际金融中心，包括让合资格企业及外籍金融专家享有100%税务减免（即零税率），冀吸引更多国际资金和金融人才进驻。然而，有经济学家认为，若金融中心过度依赖零税率作招徕，难以建立稳定的投资基础。

吸引人才企业进驻

印尼国会议员、法律及经济专家本周一就成立「印尼国际金融中心」的法案举行公听会。根据草案，在金融中心特区内营运的企业可获100%公司税减免，进驻的外籍金融业专才亦可获全额个人入息税豁免。在特区内持有俗称「黄金签证」的外籍人士，将不被视为印尼本地税务居民；外籍投资者若从金融中心赚取股息等投资回报，也可豁免付税。国会与政府目前正审议有关建议，目标是在数周内通过法案。财政部一位高官周三称，国际金融中心可吸引277.9亿美元的投资。

政府倾向选址峇里岛的古拉古拉及沙努尔经济特区，建立国际金融中心，但未作最终决定。峇里岛的经济特区本身已提供多项优惠，包括豁免进口关税、增值税及入息税等。印尼经济统筹部秘书苏西维约诺周一向示：「假设我们把金融中心设于经济特区内，投资者便可自动享有经济特区提供的便利，以及我们为国际金融中心制定的各项特殊待遇。」

然而，印尼大学经济学家特莉莎周一在雅加达出席国会听证会时说：「100%的减税可能会造成道德风险，这不符合审慎的国际商业做法。我认为减税70%至80%就足以起到激励作用了。」经济学家优素福承认，优惠政策可吸引投资者的注意，然而，这并非决定金融中心竞争力的唯一因素，全球投资者也会考虑一个国家的政策稳定性、合约确定性、长期声誉和金融市场深度。