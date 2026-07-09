Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼拟推零税率优惠 建国际金融中心

即时国际
更新时间：08:59 2026-07-09 HKT
发布时间：08:59 2026-07-09 HKT

印尼政府正计划提供优厚税务优惠，打造一个国际金融中心，包括让合资格企业及外籍金融专家享有100%税务减免（即零税率），冀吸引更多国际资金和金融人才进驻。然而，有经济学家认为，若金融中心过度依赖零税率作招徕，难以建立稳定的投资基础。

吸引人才企业进驻

印尼国会议员、法律及经济专家本周一就成立「印尼国际金融中心」的法案举行公听会。根据草案，在金融中心特区内营运的企业可获100%公司税减免，进驻的外籍金融业专才亦可获全额个人入息税豁免。在特区内持有俗称「黄金签证」的外籍人士，将不被视为印尼本地税务居民；外籍投资者若从金融中心赚取股息等投资回报，也可豁免付税。国会与政府目前正审议有关建议，目标是在数周内通过法案。财政部一位高官周三称，国际金融中心可吸引277.9亿美元的投资。

政府倾向选址峇里岛的古拉古拉及沙努尔经济特区，建立国际金融中心，但未作最终决定。峇里岛的经济特区本身已提供多项优惠，包括豁免进口关税、增值税及入息税等。印尼经济统筹部秘书苏西维约诺周一向示：「假设我们把金融中心设于经济特区内，投资者便可自动享有经济特区提供的便利，以及我们为国际金融中心制定的各项特殊待遇。」

然而，印尼大学经济学家特莉莎周一在雅加达出席国会听证会时说：「100%的减税可能会造成道德风险，这不符合审慎的国际商业做法。我认为减税70%至80%就足以起到激励作用了。」经济学家优素福承认，优惠政策可吸引投资者的注意，然而，这并非决定金融中心竞争力的唯一因素，全球投资者也会考虑一个国家的政策稳定性、合约确定性、长期声誉和金融市场深度。

最Hit
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
12小时前
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警同日拘50岁女子涉谋杀
突发
10小时前
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
政情
14小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
14小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
21小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
17小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
2026-07-08 06:00 HKT
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
15小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
23小时前
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
19小时前