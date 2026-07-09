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德国华人集体迷奸案 群组散播影像掀震撼

即时国际
更新时间：08:52 2026-07-09 HKT
发布时间：08:52 2026-07-09 HKT

数名旅居德国的中国籍男子多年来在多座德国城市迷奸华人女性，并藉通讯软件Telegram群组传播影像甚至直播，犯案者已相继落网，近日则因审讯及判刑再掀关注。

这宗德国华人性侵案的主犯名叫张大鹏，2024年11月在法兰克福被捕。警方在侦办过程中顺藤摸瓜，锁定其他涉案成员。据悉张大鹏与其他7名主要是中国籍的男性组成Telegram群组「德国老司机驾校」，成员间除了分享下药迷奸女性的经验和作案手法，还在犯案期间拍摄及保存影像，并在群组内传播，甚至进行直播。

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他们下手的对象主要是在德国的华人女性，包括伴侣、朋友、同事、邻居以及陌生人。其中一宗案件最少有10名女性受害。大多数被害人都是被德国警方联络、寻求协助调查之后，才知道自己被侵犯。

主犯犯案多年受害者众多

据悉这个「驾校」群组内有一套「暗语」，成员以「司机」自居，性侵行为称为「开车」或「驾驶」，下药称为「加油」，受害女性则依照与作案者的关系或外貌，被称为「私家车」、「野车」、「豪华车」等。

43岁的张大鹏为群组核心管理员，案发时在汽车公司担任资讯科技经理。根据判决书，张大鹏有「自恋型人格特质」，觉得自己「凌驾于警察之上」。他的罪行最早可追溯至2021年，一开始先对熟人下手，2024年开始在社交媒体小红书或微信上冒充女性身份，或以替女朋友看房为借口，迷奸陌生女性。

案中被告多具高等教育背景，其中多人是来自中国的留学生。其中一名成员Tong Z.来自中国成都，案发时25岁，在栢林读机械工程。判决书指，Tong Z.有明显厌女倾向，并曾对张大鹏表示，他在网络上看到，8成女性被强暴后都不会发声。

另一名群组成员蒋中懿于2024年12月被捕，当时是慕尼黑工业大学硕士生，被控多次下药迷奸邻居。主审蒋中懿案的法官表示，相关影片中展现的厌女程度，让经验丰富的刑事调查人员也感到震惊。成员Zhiting S.具有医学专业背景，被认为在群组内提供有关下药的建议。他被控涉嫌协助实施特别严重强奸、危险身体伤害、性侵犯等罪名。

英国广播公司（BBC）报道，目前已有3名成员被德国法庭判处监禁5年9个月至14年。另有一人自杀身亡，一人仍在栢林受审，一人遭美国洛杉矶检方起诉。律师盖哈特表示，她的当事人是Tong Z.迷奸案的被害人，由于被下药，当事人对案发经过毫无记忆，得知真相让她受到巨大精神冲击。

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