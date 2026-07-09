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孟加拉东南部暴雨连环引发山泥倾泻 至少10儿童丧生 

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更新时间：08:50 2026-07-09 HKT
发布时间：08:50 2026-07-09 HKT

 

孟加拉东南部近日遭受极端恶劣天气袭击，持续的强降雨在多地引发连环山泥倾泻惨剧，迄今已不幸造成至少10名儿童丧生。其中，位于科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）的一处难民营更遭到无情泥石流大面积吞噬，多名年幼难民在睡梦或玩耍间被活埋，酿成严重人道主义灾难。

季候风肆虐 泥石活埋难民营

据新华社引述孟加拉难民救济和遣返专员证实，灾情最严重的科克斯巴扎尔地区于当地时间星期三（8日）下午爆发大规模山泥倾泻。汹涌的泥石流夹杂着巨石，瞬即冲毁并掩埋了当地一处难民营的临时帐篷及简易房屋。救援人员事后在泥泞中掘出8名儿童的尸体，另有5名儿童受伤送院，目前灾区搜救工作仍在艰难进行中。

科克斯巴扎尔一处难民营遭到无情泥石流大面积吞噬，多名年幼难民在睡梦或玩耍间被活埋。美联社
科克斯巴扎尔一处难民营遭到无情泥石流大面积吞噬，多名年幼难民在睡梦或玩耍间被活埋。美联社
科克斯巴扎尔一处难民营遭到无情泥石流大面积吞噬，多名年幼难民在睡梦或玩耍间被活埋。美联社
科克斯巴扎尔一处难民营遭到无情泥石流大面积吞噬，多名年幼难民在睡梦或玩耍间被活埋。美联社

与此同时，灾情亦蔓延至邻近市镇。据孟加拉当地媒体报道，吉大港市（Chittagong）的一处偏远山区，当天亦接连发生了两宗严重的山泥倾泻事故，不幸再夺走2名儿童的宝贵生命。

有当地媒体报道，包括以上遇难儿童，今次山泥倾泻至今共造成18人死亡。

孟加拉媒体引述当地气象部门的最新消息指出，受孟加拉湾内活跃的低压系统以及强烈夏季季候风的双重夹击，孟加拉东南部广大地区近期均出现了持续性及具破坏力的强降雨，土质结构已严重饱和。

鉴于多地山体已出现脆弱及塌方迹象，当地政府官员已发出紧急防灾勒令，严正要求所有仍居住在山坡、悬崖边等高风险区域的居民，必须立即收拾财物转移至安全地点或临时庇护所，以防山泥倾泻惨剧再度上演。

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