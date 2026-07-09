俄乌战争｜特朗普：将授权乌克兰生产爱国者导弹  北约今年向乌提供700亿欧元军援

北约峰会于土耳其首都安卡拉举行，北约表示，盟国承诺今年向乌克兰提供价值700亿欧元的军事装备、以及相关支持和培训，并将在明年维持至少同等水平。与此同时，美国总统特朗普在峰会期间表示，美方将正式授权乌克兰在本土生产「爱国者」防空导弹。

特朗普晤泽连斯基 称俄乌均渴望结束战事

特朗普于周三（8日）在峰会空档期间，与乌克兰总统泽连斯基举行双边会谈，并亲自透露了上述授权乌克兰本土生产导弹的消息。特朗普在会后表示，他认为俄罗斯和乌克兰最终将会达成和平协议，并称俄乌双方如今都强烈希望结束这场长期的战事。

特朗普于周三（8日）在峰会空档期间，与乌克兰总统泽连斯基举行双边会谈。路透社

北约峰会会后正式发表《安卡拉峰会宣言》，宣布推出超过500亿美元的新军事采购计划。路透社

泽连斯基则对美方的支持表示感谢，并指出希望能与特朗普就一些「非常重要的细节」进行更深入的探讨。泽连斯基同时强调，他坚信特朗普未来会尽一切努力，协助寻求结束战争的终极方案。

基辅一周三度遭导弹狂轰 爱国者库存告急压力大增

在乌克兰，官员证实，俄罗斯军队于周三再度连夜向首都基辅发射大批弹道导弹，这已是不到一星期内，基辅第三次遭受大规模空袭。随着战况愈演愈烈，乌军现有的爱国者拦截导弹库存日益紧张，基辅面临的防空压力已进一步加剧至临界点，迫切需要本土化生产以补充战损。

针对长远援助，北约在峰会上表明，盟国已一致承诺今年内向乌克兰提供价值高达700亿欧元的军事装备，以及相关的后勤支持与战术培训，并誓言在明年维持至少同等水平的援助规模。

北约峰会会后正式发表《安卡拉峰会宣言》，宣布推出超过500亿美元的新军事采购计划，并承诺全面提升国防工业制造能力。宣言指，北约未来将继续努力消除盟国之间的国防贸易壁垒，并充分利用北约的伙伴关系，将各国的国防工业水平最大限度地提高。

值得注意的是，是次发表的宣言中，未有提及下届北约峰会的举办地点和具体时间，仅笼统表示「期待下次会晤」。地缘政治分析家指出，北约内部目前正秘密考虑打破行之多年的常规，停办或不按惯例举行2027年的峰会。外界普遍相信，此举的背后主要原因，是北约高层希望竭力缓和美国总统特朗普与其他北约盟友之间日益紧张的关系，避免分歧在公开峰会上再度放大。