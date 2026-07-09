有片｜印度隧道工地遭山泥倾泻吞噬 至少五死四失踪 惊栗画面曝光

印度南部印度喀拉拉邦（Kerala）瓦亚纳德县（Wayanad）近日因持续遭受暴雨侵袭，昨日（7日）不幸诱发大规模山体滑坡，泥石流瞬间吞噬邻近的双隧道建设工地，并波及附近民居。截至目前，灾难已造成至少5人死亡、4人失控（失踪），另有10人受伤。当局事后揭发，地方政府早在事发前已向涉事施工单位发出停工警告，惟相关指示疑未获执行，最终酿成惨剧。

油罐车坠百呎深谷三人奇迹避过死劫

这场突如其来的山体滑坡威力惊人。根据网络疯传的惊险视频显示，事发时有大批民众正撑着雨伞在远处观望。讵料地面突然大面积塌陷，惊人的泥土与碎石排山倒海般倾泻而下，瞬间卷走包括一辆油罐车在内的多辆车辆。该辆油罐车随后被滚滚泥石直冲下深达近100英尺（约30米）的山坡，幸运的是，油罐车在3名走避不及扑倒在地的途人面前停了下来，3人奇迹逃过一劫。

据印度媒体《印度快报》（The Indian Express）报道，灾区自本月6日起已连续遭遇豪雨。是次大规模山体滑坡的爆发点，位于科泽科德（Kozhikode）至瓦亚纳德双隧道项目的建设工地附近。

县长上月曾致函勒令停工 施工单位疑罔顾人命继续掘

随着灾情扩大，地方当局调查发现，这场天灾背后或涉及人为疏忽。瓦亚纳德县长梅加什里（Meghashree D R）早在上月20日已正式致函涉事承建商，明确要求该双隧道工程暂时停工，直至施工单位将隧道开挖后堆积的大量土方完全清运完毕，以防范安全隐患。然而，施工单位并未遵从政府指示，仍一意孤行继续进行隧道挖掘工程，怀疑因而导致大雨下土质结构不堪重负，引发致命塌方。

是次滑坡除了掩埋部分隧道工地外，亦冲毁了附近一座教堂及一间住宅。不幸中的大幸是，涉事住宅屋主当时正前往麦加朝圣，屋内空无一人；而教堂在事发时亦无信众聚集，未有造成更惨重的伤亡。

目前，当地政府已联合多个部门组成联合搜救队展开大规模行动，全力开挖土石寻找被埋的失踪者。然而，救援工作因当地基础设施严重受损而面临严峻挑战。一座连接灾区的关键重要桥梁已被大量泥石完全掩埋，导致搜救人员及大型重型机械无法直接进入核心灾区，目前只能设法绕道展开艰难的救援。

从网上流传的多段现场画面可见，灾区现场满目疮痍，大片泥石覆盖了主要道路，多栋建筑物遭到严重损毁。搜救人员目前正冒着恶劣的天气与持续的雨势，在泥泞中争分夺秒搜寻生还者，整体灾情相当严重。