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伊朗局势｜美军再空袭伊朗 消息：停火以来首对基础设施发动袭击

即时国际
更新时间：09:30 2026-07-09 HKT
发布时间：09:30 2026-07-09 HKT

中东战火于本周三（8日）急剧升级。美国总统特朗普出席土耳其北约峰会期间宣布，美伊停火谅解备忘录「结束」（over）后数小时，美军随即对伊朗南部沿海发动第二轮报复性空袭。这已是美军连续第二日恢复对伊朗的军事行动。受战云密布影响，国际油价随即应声飙升。

美国Axios新闻网引述一名美国官员消息称，美军8日使用巡航导弹袭击伊朗北部的两座铁路桥，这是美军空袭行动的一部分。报道称，这是自美伊4月8日达成停火以来，美方首次对伊朗基础设施发动袭击。

伊朗沿海多处惊传爆炸 革命卫队发导弹袭美军基地

美国军方官员透过社交平台证实，周三的空袭是继周二摧毁伊朗多处防空系统、雷达及逾60艘革命卫队快艇后，连续第二日实施的大规模军事打击。美方强调，此举旨在要伊朗为日前无故袭击多艘商船的侵略行为承担责任。伊朗国家媒体随即证实，南部战略港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）以及西里克（Sirik）等多个沿海地区，当日均传出剧烈爆炸声。

总统特朗普宣称美伊停火谅解备忘录「结束」（over）数小时后，美军随即对伊朗南部沿海发动第二轮报复性空袭。美联社
总统特朗普宣称美伊停火谅解备忘录「结束」（over）数小时后，美军随即对伊朗南部沿海发动第二轮报复性空袭。美联社
中东战火于本周三（8日）急剧升级。美联社
中东战火于本周三（8日）急剧升级。美联社
026年7月8日，星期三，在伊拉克纳杰夫的伊玛目阿里陵墓内，哀悼者为已故伊朗最高领袖哈梅内伊举行葬礼及祈祷。美联社
026年7月8日，星期三，在伊拉克纳杰夫的伊玛目阿里陵墓内，哀悼者为已故伊朗最高领袖哈梅内伊举行葬礼及祈祷。美联社

作为反击，伊朗革命卫队（IRGC）随即向邻国发射大批导弹与无人机，袭击驻扎在巴林（美国海军第五舰队总部）及科威特的美军基地。科威特军方证实成功拦截了两枚来自伊朗的弹道导弹及13架无人机，惟导弹碎片坠落导致当地部分电力设施受损。伊朗官方电视台承认，在连日冲突中，已有包含革命卫队成员在内的至少9名海空军战士阵亡，并强烈誓言必将复仇。

此外，伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊在社交媒体发文称，侵略者及其同伙将受到严厉惩罚。最新消息指出，巴林、卡塔尔周四（9日）分别响起警报。

综合新华社和法新社报道，巴林内政部表示，巴林响起防空警报。内政部在声明中呼吁市民和居民保持冷静，并前往最近的安全地点。

特朗普威胁轰炸民用设施 扬言强占关键产油外销岛

正在北约峰会斡旋的特朗普表现出鹰派姿态，指伊朗「行为非常恶劣」，甚至放言美军「今晚可能」会再次狠狠打击伊朗，更不排除重启全面的海上封锁。特朗普称，虽然不希望冲突演变成「长期」军事行动，但「任何事情都将进一步迅速发生」，美军甚至可能「直接去完成这项工作（彻底解决问题）」。

与此同时，特朗普再次对德黑兰发出威胁，扬言美军下一步将直接轰炸伊朗的发电厂、海水淡化厂等民用基础设施，并计划强行侵占对伊朗经济至关重要的哈尔克岛（Kharg Island）。据悉，伊朗全国高达九成的石油出口均经由哈尔克岛运出，美方若强行强占，等同切断该国的经济命脉。

德黑兰强硬派拒向霸凌低头 领袖葬礼结束后和谈恐成泡影

面对美方的极限施压，伊朗高层内部展现出宁死不屈的对抗决心。负责主持永久和平谈判的伊朗议会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）在社交平台X上强硬回应，直斥「恐吓与敲诈的时代已经过去，这招行不通，我们绝不屈服」。伊朗副外长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）亦针锋相对地讽刺，指特朗普的恐吓言论绝非力量的表现，反而是对美国过去对伊政策彻底失败的「变相承认」。

美联社报道，美伊原本预计在伊朗前最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的葬礼正式结束后，开启关键的最终和平谈判。然而随着停火协议突然终止，中东恐将重陷战火。

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