Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜阿根廷惊天逆转反胜埃及闯8强 球迷赛后爆冲突互掷杂物　

即时国际
更新时间：04:54 2026-07-09 HKT
发布时间：04:54 2026-07-09 HKT

2026世界杯16强赛事上演戏剧性一战，卫冕冠军阿根廷在一度落后两球下，于最后13分钟连入3球，以3:2惊天反胜埃及，惊险晋级八强。不过，这场经典大战赛后余波未了，双方球迷在看台爆发冲突，互相投掷啤酒杯、饮料瓶等杂物，场面混乱。

今场16强大战，埃及一度取得两球领先，战至77分钟仍以2:0占优。然而，阿根廷其后展开绝地反击，在短短十多分钟内连轰3球，最终以3:2反败为胜，成功跻身八强。这场逆转战亦被不少外媒形容为本届世界杯最精彩赛事之一。

赛后，双方球迷情绪高涨，在看台上爆发冲突。网上流传影片显示，大批阿根廷及埃及球迷聚集互相叫骂，不断向对方投掷啤酒杯、饮料瓶等杂物，现场有人试图分隔两批球迷，防止冲突进一步升级。

由于埃及属穆斯林国家，伊斯兰教禁止信徒饮酒，国内对酒精饮品亦有严格限制，因此片段中大量酒瓶及啤酒杯被掷向埃及球迷，引起不少埃及网民不满，批评阿根廷球迷行为失当。有中立球迷则留言指：「这不是足球精神」，呼吁球迷理性观赛。

比赛的执法判决同样掀起争议。埃及主帅贺森哈辛（Hossam Hassan）赛后公开炮轰球证及VAR，质疑埃及一个入球被判无效，阿根廷反胜一球则涉嫌犯规在先，批评判决左右赛果。他抨击，整场比赛「所有有利判决都偏向阿根廷」，并质疑国际足协希望卫冕冠军及美斯继续留在世界杯舞台。

埃及足总其后发声明，对多项关键判决表示强烈不满，要求国际足协检视球证执法及VAR使用是否一致、公平。

尽管最终止步16强，但今届世界杯已是埃及历来最佳成绩，不但首次打入淘汰赛，更取得队史首场世界杯决赛周胜仗。总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西亦公开赞扬球队的表现，称全国人民均以他们为荣。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警拘50岁女子涉谋杀。黎志伟摄
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警同日拘50岁女子涉谋杀
突发
5小时前
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
8小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
12小时前
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
11小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
16小时前
香港资深电影美术指导陆叔远波兰失联多日 入境处：已接获求助并跟进事件
突发
6小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
9小时前
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
政情
9小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
23小时前
当局铲平涉事酒店，以示治理决心。Rohit6156585804@X
印度13岁女被拐5天遭逾30男轮奸 官方铲平3涉案酒店向罪犯宣战
即时国际
6小时前