世界杯2026｜阿根廷奇迹反胜埃及闯8强 球迷赛后爆冲突互掷杂物 IShowSpeed于另一赛事遭种族歧视

2026世界杯16强赛事上演戏剧性一战，卫冕冠军阿根廷在一度落后两球下，于最后13分钟连入3球，以3:2惊天反胜埃及，惊险晋级八强。不过，这场经典大战赛后余波未了，双方球迷在看台爆发冲突，互相投掷啤酒杯、饮料瓶等杂物，场面混乱。

而在日前另一场 阿根廷对佛得角的赛事中，曾来港宣传的美国人气网红YouTuber「IShowSpeed」在现场遭到阿根廷辱骂及种族歧视， 国际足协（FIFA）已就事件展开调查。

周二（7日）的世界杯16强大战，埃及一度取得两球领先，战至77分钟仍以2:0占优。然而，阿根廷其后展开绝地反击，在短短十多分钟内连轰3球，最终以3:2反败为胜，成功跻身八强。这场逆转战亦被不少外媒形容为本届世界杯最精彩赛事之一。

赛后，双方球迷情绪高涨，在看台上爆发冲突。网上流传影片显示，大批阿根廷及埃及球迷聚集互相叫骂，不断向对方投掷啤酒杯、饮料瓶等杂物，现场有人试图分隔两批球迷，防止冲突进一步升级。

由于埃及属穆斯林国家，伊斯兰教禁止信徒饮酒，国内对酒精饮品亦有严格限制，因此片段中大量酒瓶及啤酒杯被掷向埃及球迷，引起不少埃及网民不满，批评阿根廷球迷行为失当。有中立球迷则留言指：「这不是足球精神」，呼吁球迷理性观赛。

比赛的执法判决同样掀起争议。埃及主帅贺森哈辛（Hossam Hassan）赛后公开炮轰球证及VAR，质疑埃及一个入球被判无效，阿根廷反胜一球则涉嫌犯规在先，批评判决左右赛果。他抨击，整场比赛「所有有利判决都偏向阿根廷」，并质疑国际足协希望卫冕冠军及美斯继续留在世界杯舞台。

埃及足总其后发声明，对多项关键判决表示强烈不满，要求国际足协检视球证执法及VAR使用是否一致、公平。

尽管最终止步16强，但今届世界杯已是埃及历来最佳成绩，不但首次打入淘汰赛，更取得队史首场世界杯决赛周胜仗。总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西亦公开赞扬球队的表现，称全国人民均以他们为荣。

另外，在日前阿根廷对佛得角的赛事中，美国人气网红YouTuber「IShowSpeed」疑在现场遭到阿根廷辱骂及种族歧视。IShowSpeed 在该赛事中支持佛得角，并进行直播。当佛得角攻进扳平阿根廷的进球后，他忍不住一直笑个不停。其后，从网上影片可见，当阿根廷领先，有穿上阿根廷球衣的女观众不停对著IShowSpeed叫喊，疑似在辱骂他。有报道指，当时女观众叫IShowSpeed「去动物园哭吧」。

另有一名身形略胖的阿根廷男球迷，在看台上不断向IShowSpeed做出侮辱性动作，包括扮成猴子模样。

国际足协（FIFA）已就事件展开种族歧视调查。