澳洲总理谈高市早苗送「皇冠蜜瓜」 疑讲黄色笑话挨批

澳洲政坛爆出涉及性暗示的外交礼仪风波。澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）近日登上当地网络Podcast节目，大谈日本首相高市早苗早前访问澳洲时送赠的官方礼物「皇冠蜜瓜」。讵料，节目女主持人期间突然朝胸部做出不雅手势，并开玩笑提及以身材火辣著称的美国「大胸女神」彭美拉安德逊（Pamela Anderson）。阿尔巴尼斯不仅未有制止，反而顺应话题配合回应，谑称高市「带了2颗甜瓜」，言论随即引发外界强烈批评，反对党更炮轰其言论低俗，强烈要求他公开道歉。

日首赠静冈蜜瓜庆开禁 总理竟附和「咪神」有味笑话

据《每日邮报》（Daily Mail）引述澳洲媒体报道，阿尔巴尼斯日前作客名为《Bush Deep》的Podcast节目。期间，众人谈及日本首相高市早苗早前访问澳洲、并送出产自静冈县的「皇冠蜜瓜」作为官方礼物，以庆祝澳洲重新开放日本蜜瓜的进口市场。

阿尔巴尼斯日前作客名为《Bush Deep》的Podcast节目，与节目女主持人奥斯本对谈。

奥斯本询问高市是否「把蜜瓜偷偷带过海关」，同时朝自己的胸部做出手势。

阿尔巴尼斯竟当场配合，双手放在胸前做出一个显示又大又圆的动作。

节目女主持人奥斯本（Nikki Osborne）此时开起玩笑来，询问高市是否「把蜜瓜偷偷带过海关」，同时朝自己的胸部做出手势，甚至扯上美国知名「咪神」彭美拉安德逊，明显属「成人级」笑话。令人错愕的是，贵为一国总理的阿尔巴尼斯竟当场配合这个低俗「黄色」话题，模仿奥斯本的动作，双手放在胸前做出一个显示又大又圆的动作，并语带双关地表示，高市「带了2颗，就像你会做的那样，而且它们很漂亮」。

反对党痛批极度不恰当 影子部长促向全澳女性道歉

相关黄色笑话言论曝光后，随即在澳洲国内掀起轩然大波。澳洲反对党联盟党（Coalition）随即公开发表严厉谴责，批评阿尔巴尼斯作为国家元首，在公开节目发表此类言论极度不恰当，况且对象更是别国首相。

影子通信部长亨德森（Sarah Henderson）更怒斥阿尔巴尼斯的轻浮表现，指这段恶劣对话令女性无端被卷入低俗的性暗示玩笑之中，严重贬低女性地位。亨德森强烈要求阿尔巴尼斯必须立刻正式向日本首相高市早苗以及所有女性公开道歉。

事实上，这并非阿尔巴尼斯首次因在Podcast节目的不当言论而饱受抨击。此前，他亦曾在另一档节目中，主持人让他参与一个名为「shag、marry、date」（发生关系、结婚、约会）的选择游戏，并给出了三位知名女性，分别是流行曲天后Kylie Minogue、好莱坞演员Nicole Kidman以及舞台演员Rhonda Burchmore。

阿尔巴尼斯起初表示，自己才刚与妻子Jodie Haydon结婚六个月，因此并不想参与这个游戏。

不过，当主持人追问，如果假设婚姻「彻底失败」会如何选择时，他回答称，会「毫无疑问」选择Kylie Minogue。主持人乘势追问是否会选择与对方结婚、发生关系及约会，他回应说：「全部都是，她很棒」。

节目中，主持人还询问他与妻子是否「依然像兔子一样频繁亲热」，阿尔巴尼斯则笑著回应说，两人通常会在看完橄榄球比赛之后，「South Sydney Rabbitohs赢球总是最好的催情剂」。

阿尔巴尼斯上述言论直接引爆舆论，不仅遭到政界和女性团体集体批评，还被指有失总理身份。面对持续发酵的争议，他最终公开作出「毫无保留」的道歉。