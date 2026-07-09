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伊朗局势｜德黑兰暂停与美谈判 不排除封锁曼德海峡

即时国际
更新时间：01:59 2026-07-09 HKT
发布时间：01:59 2026-07-09 HKT

中东局势再度升温。塔斯社引述伊朗高层消息报道，由于受到美方威胁，伊朗方面已正式暂停与美国就最终解决方案进行的谈判。伊朗议会国家安全委员会发言人雷扎伊（Rezai）更警告说：「在未来对抗中，敌人将面临伊朗全面而突然的打击。」

伊方起草退出核条约 警告实施两倍规模回击

据伊媒《Fars News》报道，雷扎伊（Rezai）表明，德黑兰手握众多在「四十天战争」中未曾动用的王牌选项，包括退出《不扩散核武器条约》的提案已在议会准备审议；若国家面临生存威胁，修改「核战略学说」亦将提上日程。他又扬言，一旦遭到美国任何形式的袭击，伊朗不仅会立即关闭霍尔木兹海峡，进一步封锁连通红海与印度洋的战略咽喉「曼德海峡」，以及会对敌方目标实施至少两倍于所受打击规模的猛烈回击。

此前，伊朗军队透过伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）证实，军方在前期的冲突中损失了八名战士，并公开誓言：「我们将为他们复仇。」

伊朗警告，一旦遭美国袭击便立即关闭霍尔木兹海峡。路透社
伊朗警告，一旦遭美国袭击便立即关闭霍尔木兹海峡。路透社
特朗普对伊朗战争的言论反复无常。美联社
特朗普对伊朗战争的言论反复无常。美联社

特朗普扬言今晚「狠狠打击 」 考虑重启海上封锁

于安卡拉出席北约峰会的美国总统特朗普，于8日公开表达对伊朗的不满，直言美军「今晚可能」就会再次狠狠打击伊朗，并强调正在考虑对伊朗重新实施全面海上封锁。

虽然局势剑拔弩张，但特朗普在受访时的态度亦显得反复与捉摸不定。他一方面表示「不认为会再次爆发与伊朗的战争」、「不想有持久的战事」，但另一方面又直言「不确定是否想与伊朗领导人达成协议」。

对于特朗普的辛辣言论，伊朗外交高层不甘示弱。伊朗副外长公开反击指，德黑兰当局如今必须采用特朗普能够听懂的方式与其对话。他讽刺道，与其进行外交斡旋，伊朗更倾向于采取军事手段，因为特朗普这位美国总统显然「更理解武力的语言」。

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