日军「慰安妇」幸存者慧奶奶逝世享年99岁 内地仅剩6人在生

「慰安妇」亲历者的证言，是揭露日本战争罪行、推动人权与妇女权益的珍贵历史档案。然而随着时间流逝，幸存者人数正渐渐凋零。根据上海师范大学慰安妇问题研究中心的消息，「慰安妇」幸存者慧奶奶于7月8日凌晨辞世，享年99岁。随着她的离去，目前内地登记在册的幸存者仅剩6人。

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终生饱受病痛折磨

慧奶奶今年5月下旬因病入院，后转入深切治疗部并一直处于昏迷状态，直至8日凌晨于湖南平江县居所辞世。根据其生前意愿，研究中心暂不公开其个人信息。

2024年8月，研究中心小组通过口述采访及文献核查，正式确认慧奶奶的幸存者身份。

慧奶奶1928年生于湖南长沙。1945年夏天，日军以「洗衣做劳力」为名，强行征召包括慧奶奶在内的一群当地妇女。她们在日军严密监视下，白天被迫进行无薪工作，夜间则沦为性奴隶。期间，慧奶奶在屈辱中煎熬十数日，更被日军暴力扭伤臂膀，导致留下终生痛症。

日本侵华战争为慧奶奶带来深重苦难，令她年少丧父、青年丧子并终生饱受身心折磨。尽管如此，老人在生命最后几年仍坚持寻找为国捐躯的父亲的埋骨之地，并强忍悲痛将自身遭遇公之于世。

据统计，二战期间全球约有40万名妇女被迫沦为日军性奴隶，其中中国受害者占半数。