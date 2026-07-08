印度13岁女被拐5天遭逾30男轮奸 官方铲平3涉案酒店向罪犯宣战

根据印度国家犯罪记录局 (NCRB) 最新公开的统计数据，印度每年官方通报的在查强奸案长期维持在3万宗左右。近日，拉贾斯坦邦（Rajasthan）发生一宗震惊全国的集体性侵及人口贩运案。一名13岁少女于6月中旬遭人拐卖，在短短5天内惨遭逾30名男子轮奸。而地方政府为了震慑犯罪分子，采取铁腕执法，于上周三（7月1日）出动多部重型机械，将3间涉案酒店夷为平地。

遭电单车司机拐带

相关新闻：印度90岁老妇惨遭4蒙面男轮奸 险被丢入水井灭口

嫌疑犯游街示众。MithilaWaaala@X

嫌疑犯游街示众。MithilaWaaala@X

嫌疑犯游街示众。MithilaWaaala@X

案发于今年6月18日晚上约10时30分，该名受害少女在斯里维贾亚纳加（Sri Vijayanagar）探望朋友后准备回家，只身搭乘一辆由司机兰巴布（Rambabu）驾驶的电单车。岂料歹毒司机并未将她送回家，而是直接将她拐骗至当地的「Joy Inn」酒店，并当场转卖给酒店老板，少女随即堕入性剥削网络。

在6月18日至22日的5天期间，受害少女如同货物般，在同一个城市内被频繁转移至多间酒店（包括Joy Inn、Dream Inn、Sapphire Inn）。警方调查指出，涉案男子多达30多人，少女每天被轮流转移至不同酒店，每晚均遭到凌辱。

期间，更有犯罪分子甚至强迫她饮酒，使其保持神智不清，以防呼救。

嫌疑犯游街示众

少女失踪数天后，家人惊觉不妥，于6月22日向警方报案求助。警方同日采取行动突击搜查，根据线索成功在涉事「Joy Inn」酒店内救出少女。随后，特别调查小组调阅多间涉案酒店的闭路电视片段、通讯纪录及住客名单，展开进一步调查。

当局铲平涉事酒店，以示治理决心。Rohit6156585804@X

为了严惩涉案恶徒并向公众释出「零容忍」的强烈讯号，地方政府与警方联手采取铁腕行动。当局调派大量警员封锁现场后，于上周三（7月1日）清晨出动多部挖掘机及液压重型机械，将3间涉案酒店完全拆毁。

地方官员强调，保障妇女与女童安全是首要任务，当局将持续巡查并封存其他涉嫌参与非法活动的旅馆。

截至7月7日，警方已拘捕19名嫌疑人，当中包括涉案的电单车司机、酒店经理及老板，目前仍在全力追缉其余20多名在逃男子。同日，部份落网的嫌疑犯被警方游街示众。

分析指出，本次事件引发印度全国震怒，除涉案人数众多外，亦反映当地犯罪网络猖獗，受害者只不过是在深夜搭车便随即「被消失」。目前受害少女正接受治疗，社会各界强烈谴责事件并要求严惩恶徒，同时质疑此类旅馆犯罪链只是冰山一角。