Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北约峰会︱特朗普再轰盟友伊朗战争无付出 大赞中国善待美国：我是习主席粉丝

即时国际
更新时间：20:32 2026-07-08 HKT
发布时间：20:32 2026-07-08 HKT

美国总统特朗普周三（7月8日）继续在土耳其首都安卡拉出席北约峰会。他在会上依然火力全开，狠批多个盟友未有付足防务军费，在伊朗战事中亦无贡献。另外，有报道指出，因应美国与欧洲盟友之间矛盾频生，北约正考虑取消明年的北约峰会，避免再次发生公开冲突。

明年或取消北约峰会

特朗普出席2026土耳其北约峰会，会上屡表不悦。美联社
特朗普出席2026土耳其北约峰会，会上屡表不悦。美联社
特朗普出席2026土耳其北约峰会，会上屡表不悦。美联社
特朗普出席2026土耳其北约峰会，会上屡表不悦。美联社

相关新闻：北约峰会登场 特朗普：若非土耳其或不出席 重申要求控制格陵兰

曾屡次威胁退出北约的特朗普又再点名批评英国、意大利等盟友在伊朗战事上无给予支援，反而中国有善待美国。

特朗普：「我认为中国有善待我们。我会见习近平主席时说『我希望你不会参战』，因为我们并不乐见他的五成石油要经霍尔木兹海峡进口，甚至高于五成，他却从没有参战，没向伊朗提供军备。他很好，我是习主席的粉丝。」

而彭博社引述消息报道，北约正考虑取消预定明年在阿尔巴尼亚举行的年度峰会，原因之一是要减少再与特朗普公开起冲突，同时避免峰会东道主会因为防卫支出占比太少而成为众矢之的。
 

最Hit
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
3小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
9小时前
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
11小时前
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
7小时前
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
影视圈
8小时前
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
10小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
10小时前
一九七一｜黄子华、许冠文、卫诗雅全员回归 林嘉欣华丽登场 《破·地狱》导演陈茂贤新作正式开拍
一九七一｜黄子华、许冠文、卫诗雅全员回归 林嘉欣华丽登场 《破·地狱》导演陈茂贤新作正式开拍
影视圈
5小时前
姜涛不小心驾驶、冲红灯及无挂P牌扣满15分 今起停牌3个月
01:48
姜涛不小心驾驶、冲红灯及无挂P牌扣满15分 今起停牌3个月
社会
5小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
15小时前