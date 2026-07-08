北约峰会︱特朗普再轰盟友伊朗战争无付出 大赞中国善待美国：我是习主席粉丝

美国总统特朗普周三（7月8日）继续在土耳其首都安卡拉出席北约峰会。他在会上依然火力全开，狠批多个盟友未有付足防务军费，在伊朗战事中亦无贡献。另外，有报道指出，因应美国与欧洲盟友之间矛盾频生，北约正考虑取消明年的北约峰会，避免再次发生公开冲突。

明年或取消北约峰会

特朗普出席2026土耳其北约峰会，会上屡表不悦。美联社

特朗普出席2026土耳其北约峰会，会上屡表不悦。美联社

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曾屡次威胁退出北约的特朗普又再点名批评英国、意大利等盟友在伊朗战事上无给予支援，反而中国有善待美国。

特朗普：「我认为中国有善待我们。我会见习近平主席时说『我希望你不会参战』，因为我们并不乐见他的五成石油要经霍尔木兹海峡进口，甚至高于五成，他却从没有参战，没向伊朗提供军备。他很好，我是习主席的粉丝。」

而彭博社引述消息报道，北约正考虑取消预定明年在阿尔巴尼亚举行的年度峰会，原因之一是要减少再与特朗普公开起冲突，同时避免峰会东道主会因为防卫支出占比太少而成为众矢之的。

