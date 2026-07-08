伊朗局势︱特朗普批伊朗攻击油轮行动 称临时停火协议「已结束」

中东局势转趋紧张。特朗普于土耳其当地时周三（8日）表示，与伊朗签署的旨在结束冲突的谅解备忘录已经「结束」，并补充说他不想与德黑兰接触。

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路透社报道，特朗普在土耳其首都安卡拉北约峰会上表示，美军已在昨晚对伊朗境内「非常危险的人」发动强力攻击。他批评伊朗方面原本应该处理丧礼与善后事宜，却反而开始向船只发射火箭与飞弹。



特朗普又进一步指控，伊朗向沙地阿拉伯、科威特以及其他船只发射飞弹，让他对伊朗更加不满。他说，美国在伊朗问题上已经浪费太多时间，「我一点都不喜欢他们。老实说，我认为我们浪费了很多时间。我们应该做我们自己的事。」



被问及伊朗的停火协议是否已结束，他坦言：「就我而言，已经结束了。（As far as I'm concerned, it's over ）」，又称「我不相再与他们（德黑兰）再打交道了（ I don't want to deal with them）」。

特朗普拒再与德黑兰沟通

美国称，由于伊朗对油轮作出攻击，决定对伊朗发动新一轮军事打击，同时吊销伊朗的石油出口许可证。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）称，位于巴林和科威特的美国军事设施将是攻击目标，以对美方的行动作出报复。