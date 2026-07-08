世纪热浪︱法国空调一机难求 冷气骗徒空群出动揾食

欧洲持续热浪，令冷气机卖断市，法国日前有卖场便发生消费者争购冷气机而大打出手事件。供求失衡下，骗徒也趁机利用冷气主题揾食，法国官方指，自6月初至今已收逾300宗涉冷气机的投诉；民间举报平台亦录得40多宗个案，相关诈骗网页的访问量高达55,000次。

法国6月以来收逾300宗投诉

法国的冷气机之乱持续，除了7月2日，廉价超市Lidl推出限量的平价冷气机，有民众为争购而大打出手外，涉及冷气机的诈骗案也陆续浮出面。

据法国国际广播电台报道，法国消费者事务部门——竞争、消费与反欺诈总局表示，从6月初以来，官方消费者投诉平台已经收到300多起与空调有关的投诉。另一个民间举报平台也表示，仅一周时间，就收到40多起相关举报，与这类诈骗有关的网页访问量更高达55,000次。



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报道指，冷气骗徒通常会建立一个户看似正规的购物网站，以低于市价许多的价格出售移动式冷气，例如，一款标价138欧元的产品，消费者付款后却迟迟收不到货。发邮件催促，却统一获回复「商品已经发出，请耐心等待。」

包裹里冷气变风扇

甚至有消费者收到的包裹，却发现是冷气变风扇，或者是降温效果有限的廉价冷风机。

也有网站会夸大宣传，声称产品可以在短时间内把室温从35摄氏度降到17摄氏度。事实上，完全没有科学依据。

骗子还会通过大量网络广告，把消费者引流到这些虚假网站。一些广告发布平台按点击量收费，也在无形中助长了这类骗局。

而有关的冷气诈骗，主要受害人也是长者。《费加罗报》报道指，有76岁的法国老太太在网上查询安装冷气机的报价后，便不断收到声称是法国制造的「Breezo」广告，幸落单前被女儿发现相关网站可疑，图片也似是AI合成，才没有付款。

此外，在超市抢购到的廉价冷气机，也被发现有人放到二手平台，以原价两至三倍价格出售。