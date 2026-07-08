哈里王子告《每日邮报》母公司侵犯私隐败诉 或被追讨逾5亿诉讼费

英国哈里王子（Prince Harry）近年官非缠身且涉及多宗备受瞩目的法律诉讼。根据英国高等法院7月7日的判决，哈里王子与其他6名英国知名人士在控诉英国《每日邮报》的母公司联合报业（Associated Newspapers，ANL）侵犯私隐案中败诉，称原告们未能证明涉案的报道资讯是经非法渠道获取。

法官：未有具体证据

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根据路透社及英国《卫报》报道，哈里王子等原告指控联合报业在1990年代至2010年代期间，长期利用非法手段获取资讯，并在《每日邮报》（Daily Mail）及其姊妹报《星期日邮报》（The Mail on Sunday）发表了数十篇关于他们的报道。

原告律师声称，这些资讯是私家侦探透过入侵手机短讯、窃听固网电话或以欺诈手段取得，内容包括医疗记录等个人私隐。

然而，法官在裁决中指出，原告方仅凭怀疑并不足够，未能提出具体证据证实被告非法取得资讯。法官表示，若相关新闻素材存在合法且现实的获取途径，法院便不能简单推断其来源属于非法。

「新闻自由的重大胜利」

判决公布后，哈里王子与本案另一名原告，英国上议院议员劳伦斯（Doreen Lawrence）发表声明，痛批该裁决是「彻头彻尾的粉饰太平」。

对此，联合报业则形容这是「压倒性胜利」，不仅是对《每日邮报》和记者，也是对新闻自由的重大胜利。联合报业同时表示，将向原告方追讨诉讼费，据先前透露，相关费用或高达5,000万英镑（约5.2亿港元）。