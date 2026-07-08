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池袋Yodobashi开幕即遭连环「生化袭击」 神秘人地板遗粪便惹恐慌

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更新时间：15:40 2026-07-08 HKT
发布时间：15:40 2026-07-08 HKT

6月30日，日本知名百货Yodobashi于东京池袋开幕，成为当地新地标。惟新店却连日遭遇神秘人「生化袭击」，甚至波及附近的东武百货（Tobu）食品街。

日本网上讨论区有声称是恶臭事件的头号受害者忆述事发经过，自己刚进驻池袋前西武百货旧址的Yodobashi。7月4日，馆内1楼扶手电梯到3楼有人疑故意「边走边拉」，大量排泄物随人流和鞋底被踩踏开，范围不断扩大。

东京池袋Yodobashi开张不久，即发生公众地方出现粪便的事件。X@King｜ポケカ・トレカ速报
东京池袋Yodobashi开张不久，即发生公众地方出现粪便的事件。X@King｜ポケカ・トレカ速报
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东京池袋Yodobashi开张不久，即发生公众地方出现粪便的事件。X@King｜ポケカ・トレカ速报
东京池袋Yodobashi开张不久，即发生公众地方出现粪便的事件。X@King｜ポケカ・トレカ速报
职员清理地上的粪便。X@【from 湘南】创価学会扑灭への道
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岂料翌日（5日）商场4楼又发生同类事件。有指，当时商场局部停电，大批目击网民描述当日「惨烈」场面。当时场内所有人在暗黑的馆内一边摸索，一边希望自己不要踩到大便。店方将空气清净机开到最大风速，但直到第二日，不少搭乘升降机与扶手电梯的顾客仍觉得「空气有挥之不去的异味」。

除了Yodobashi，甚至高级商场「东武百货池袋店（Tobu）」地下食品街，随后也惊传地板上出现粪便。现场店员拿著抹布和水桶清理的画面。

至今警方仍未捉到犯案者，也让外界质疑是否为同一人所为。不过有网民亦提出，是否与商场洗手间厕格数量不足有关。

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