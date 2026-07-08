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世界杯2026︱夏兰特撞样《龙珠》魔人布欧？ 本尊终回应：我不否认

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更新时间：12:40 2026-07-08 HKT
发布时间：12:40 2026-07-08 HKT

今届美加墨世界杯赛事，除了精彩球赛外，周边亦有不少引起网民热议的话题。其中挪威球迷在场内外以维京人划船方式打气外，队中球星夏兰特（Erling Haaland）同样是话题人物，其不时被指酷似与漫画《龙珠》实力强劲的魔人布欧，近日本尊回应了。

相关新闻：世界杯2026︱挪威球迷「维京海盗式」撑场超有气势 扶手梯创意「划船」︱有片

美国知名流行文化帐号「hidden.ny」日前在IG发文，将夏兰特与魔人布欧的照片并列，写道「球迷都说夏兰特长得像魔人布欧（Fans are saying that Erling Haaland looks like Majin Buu）」照片中比较了两者的发型和笑容，引发网友热烈讨论。

随后，夏兰特本人也现身留言，写下「我也不否认（I mean I don't disagree.）」，亲自认证这个说法。这则留言获得近8万个赞，让话题变得更火爆。

除了外貌相似之外，过去球迷将两人的超强实力联想在一起。除了魔人布欧，夏兰特亦被指与美剧《龙族前传》角色Daemon撞样。

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