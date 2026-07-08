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委内瑞拉7.5级地震 死亡人数增至3685

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更新时间：11:10 2026-07-08 HKT
发布时间：11:10 2026-07-08 HKT

委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯7日在社交媒体发文称，该国近日发生的两次强震已造成3685人死亡、16740人受伤。

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委官方最新统计数据显示，截至目前已有6462人获救，仍有17907人无家可归。自6月24日强震发生以来，已记录到1076次余震。

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路透社报道，地震发生后的最初几天，平民获提供大量实体援助，例如食物和衣物，尤其是在受灾最严重的拉瓜伊拉州，不过包括国际救援委员会在内的全球人道组织表示，目前的援助规模远未达到人道需求的程度。

为找寻失踪的亲友，有人前往拉瓜伊拉港当地临时停尸间查看照片，希望能辨认出罹难者。一位不愿透露姓名的法医技术人员表示，他们会使用特征标记、指纹和牙科记录。如果无法完全确定身份，则会进行 DNA 检测。

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