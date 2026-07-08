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美国境内唯一北约联合作战司令部 将首次由英国领导

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更新时间：10:20 2026-07-08 HKT
发布时间：10:20 2026-07-08 HKT

位于美国维吉尼亚州诺福克（Norfolk）的北约联合作战司令部（JFC Norfolk），是北约其中一个最重要司令部，亦是盟军的北美洲总部。英国政府宣布，今年9月起，该司令部将首度由英国将领、陆军上将裴利（Nick Perry）领导。现任JFC Norfolk司令是美国海军中将道格裴利（Doug Perry）。

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北约诺福克联合作战司令部位于全球规模最大的海军基地，指挥北约盟军在北大西洋、英国、北欧，以及含北极圈在内高北方区域（High North）的跨军种行动。其作战领域涵盖陆、海、空、太空和网路。

北约全球有三个合作司领部

北约目前有3个联合作战司令部，分别位于诺福克、荷兰布伦苏姆（Brunssum）、意大利那不勒斯（Naples）。JFC Norfolk是唯一位于美国的北约联合作战司令部。

在美国敦促下，欧洲成员国在北约指挥体系将承担日益吃重的任务。其中，北约盟军北美洲总部首度由英国领导，意味英国在北约的影响力将进一步强化。

裴利从军超过30年，2024年11月接任英国联合作战司令（CJO）。裴利被指曾指挥管控英国所有海外军事行动，因此有机会与多国建立强健关系，这一点有助北约。

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