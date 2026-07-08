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纽约曼哈顿大厦钢梁离奇弯曲恐倒冧 当局急封街疏散

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更新时间：09:35 2026-07-08 HKT
发布时间：09:35 2026-07-08 HKT

美国纽约曼哈顿东42街前辉瑞（Pfizer）总部改建住宅工程，7月7日上午突然传出建筑结构失稳，21楼至26楼多个楼层下陷，内部承重钢柱屈曲，消防部门立即疏散整座工地及周边街区。

该栋位于中央车站（Grand Central Terminal）附近的37层楼高建筑，过去曾是制药大厂辉瑞全球总部，目前正准备改建成拥有1500户的顶级出租公寓，且拥有合法的施工许可。

辉瑞旧总部改建住宅

纽约市消防局指出，7日上午8时左右接报，指该区有砖块掉落，未几警方再接报，有在21楼施工的工人目击柱子开始变形。当局紧急锁线该区，大规模疏散包含该大楼与周边在内的8栋建筑人员。

幸好事件中无人受伤，但今次事故令不少人疑惑：一栋由钢骨支撑、高达37层的大楼，为何没有遇上地震、没有受到爆炸冲击，竟然会自己开始变形？

多名结构工程专家指出，目前事故真正原因仍有待调查，但从目前公开资料判断，今次最值得关注的并不是掉落的外墙砖块，而是建筑物内部的承重钢柱（support columns）首先失效。

消防：至少两条钢柱变形

消防部门表示，现场发现至少两条主要承重钢柱出现屈曲（buckling）。《Scientific American》访问多名结构工程教授指出，钢柱就像一支吸管。

吸管本身可以承受一定重量，但如果一直由上向下施压，它未必先折断，而是突然向旁边弯曲。建筑钢柱亦是一样。当承受压力超过设计值，即使钢材本身仍然完整，也可能因失去稳定性而向侧面变形。一旦开始屈曲，它承受重量的能力便会急剧下降。

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