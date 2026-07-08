中日关系︱日本驻华大使馆发文 提醒在华日企注意中方出口管制

日本驻华大使馆周二（7日）于官方网站发文，指出中国政府已显著加强对「军民两用物项」的出口管制，并严正提醒在华日资企业提高警惕。鉴于此前已有日本公民因此遭到拘捕，大使馆强烈建议日企一旦被中国当局怀疑涉及相关出口管制问题时，应立即联系大使馆寻求咨询与协助。

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大使馆在其发布的「注意事项」中指出，中国商务部目前正积极鼓励社会举报两用物项的违法出口行为，并已全面加强执法与打击力度。大使馆特别提到，尽管日本政府此前已多次要求中方撤回相关出口管制措施，但中方至今仍未放宽，且依然有日本公民遭到拘留。因此，大使馆提醒日企在从中国向日本出口两用物项时，务必严格核实相关合规程序。

公告强调，企业若违反中国与出口管制相关的法律法规，视乎情节轻重，将可能面临严厉的刑事处罚。

今年五月，日本重型电机巨头富士电机集团两名日籍员工在辽宁大连市被当局拘留。两人被指控涉嫌非法出口属于两用物项的稀土，触犯「走私国家禁止进出口的货物罪」。中国当局已于今年六月对该两名员工执行正式逮捕。