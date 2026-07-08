北约峰会登场 特朗普：若非土耳其或不出席 重申要求控制格陵兰

北约峰会即将登场，美国总统特朗普抵达土耳其安卡拉，率先与土国总统埃尔多安举行双边会谈。特朗普随后接受媒体访问时透露，美方将解除对土耳其的制裁，并将就外界盛传已久的F-35战机销售案做出最终决定，以此作为赠予峰会东道主的「礼物」。然而，此举随即引发与土耳其交恶的以色列强烈反弹，以色列总理内塔尼亚胡敦促美方勿向安卡拉出售先进战机，直指该项决策将彻底颠覆中东的军力平衡。

扬言送东道主「大礼」解制裁 曾因采购俄制导弹陷僵局

特朗普在行前已预告会为东道主带来礼物，外界盛传即为重启出售F-35战机。土耳其于2019年因坚持向俄罗斯采购S-400防空导弹系统，触怒华府，随后遭到美国全面排除在F-35战机计划之外，两国关系一度陷入低谷。若美方是次正式解除制裁并落实战机军售，将成为美土关系的转折。

特朗普抵达土耳其安卡拉，率先与土国总统埃尔多安举行双边会谈。路透社

法国总统马克龙抵达安卡拉，准备出席北约峰会。路透社

在土耳其伊斯坦堡，有民众举著印有美国总统特朗普头像的标语抗议。 路透社

不过，这项潜在的军售计划已在区域内激起千浪花。与土耳其关系恶劣的以色列总理内塔尼亚胡6日紧急发声，强烈敦促美国切勿向安卡拉出售F-35战机。内塔尼亚胡强调，此项决策不仅会冲击以色列在区域内的「绝对空优」，更会严重颠覆中东整体的军力平衡。近年来，土耳其严厉批评以色列在2023年发动的加沙战争，双方关系恶化，更演变成两国断交的紧绷局势。

炮轰对北约非常失望 暗示曾考虑缺席峰会

在会谈后的访问中，特朗普再次将矛头直指北约，公开表达强烈不满。他直言：「我对北约非常失望。坦白说，要不是峰会在土耳其举行，我的朋友（埃尔多安）恰好是一位非常强势、有能力的领导人，我可能不会出席。我觉得我必须出席，因为我知道他全力以赴。」

有美国有线电视新闻网（CNN）报道指出，特朗普此前曾私下讨论将驻欧美军人数大幅削减三分之一的可能性，主要原因是他对北约盟国过去拒绝参与美国对伊朗的军事行动感到极度不满。虽然特朗普在受访时拒绝透露是否会进一步宣布削减驻欧美军，仅表示「我们拭目以待」，但他亦承认，曾一度考虑不出席是次北约峰会。

重申渴望控制格陵兰 宣称中俄在北极地区影响力增

除了北约及中东议题，特朗普在受访时更重申了对格陵兰岛的野心。他暗示，过去确实曾考虑以不出席北约峰会作为施压手段，以期能够控制格陵兰，但当时因顾及「那样做损害我与北约的关系」而作罢。

特朗普详细阐述其战略考量，指格陵兰对美国的国家安全具有举足轻重的战略意义。他批评丹麦对格陵兰岛的投资严重不足，且格陵兰对丹麦毫无帮助，丹麦亦不愿意花钱真正协助该岛。特朗普宣称，随着中国与俄罗斯在北极地区扩大影响力，格陵兰的地理位置已变得愈来愈重要，并放言：「格陵兰应由美国控制，不是让丹麦控制。」