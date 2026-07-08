加拿大向德买12潜艇 摆脱对华府依赖「疏美亲欧」关键一步

加拿大总理卡尼在北约峰会周二登场前宣布，加国向德国企业洽购12艘先进新潜艇，将成为加国史上规模最大的军事采购案。卡尼曾表示，加拿大长年对军事准备投资不足，使国家面对美国时处于弱势。此次军购被外界视为加国防务战略「疏美亲欧」、摆脱对美国依赖的关键一步。

卡尼表示，是次被称为「加拿大巡逻潜艇项目」的巨额采购，选定德国造舰商蒂森克虏伯海事系统公司（TKMS）为首选供应商。加国海军计划采购最多12艘现代化潜艇，以取代老旧的「维多利亚」级潜艇舰队。

取代「维多利亚」级潜艇舰队

根据计划，TKMS将为加国打造排水量约3000吨的柴电潜艇，这批潜艇采用现代隐身技术设计，具备低噪音、长水下续航力及适合寒冷海域作战等特性，能有效执行北极巡逻、水下监视及特种部队部署任务。加方与TKMS的合同预计最迟于2027年底前完成签订。 若与德国供应商的谈判未能成功，加拿大可能会指定南韩韩华海洋公司，为下一轮谈判的首选供应商。据加媒报道，如果计入未来数十年的维护和运营费用，潜艇项目合同总价值可能达到1000亿加元（约5518.1亿港元）。

德国此次推介的212CD型潜艇，当初是TKMS为德国和挪威海军开发的构型。若协议顺利敲定，德国与挪威承诺向加拿大提供全面合作，包括共享后勤、维修、造舰技术及举行联合训练。

适逢一连两天的北约峰会昨日于土耳其登场，卡尼说，「在一个更加凶险且分裂的世界里，加拿大必须投入更多力量来保卫自己、维护主权，并支持盟友」。他去年表示，长久以来认为加拿大地理位置足够安全的传统观点已经过时，过去投资不足使国家在面对美方时处于弱势。他更罕有地公开批评美国「正开始利用霸权变现，对进入美国市场收费，还减少对美加共同安全的相对贡献」。

此次军购被外界视为加拿大防务战略「疏美亲欧」的关键一步。中国军事专家宋忠平分析，加拿大此举意在打造自主防御体系，摆脱对美国的军事依赖。目前，加拿大约80%的军事装备采购自美国。但自特朗普重返白宫以来，美加关系持续紧张，美方不仅加征关税，更屡次提出让加拿大成为美国第51州。

渥太华当局也正重新检讨一项于2023年达成的合约，该合约原计划向美国采购多达88架F-35战机。加方表示，正评估是否将该定单改为向瑞典绅宝（Saab）集团采购72架最新一代「狮鹫」战机。绅宝承诺，若加拿大最终购买其最新型号战机，连同加方先前已同意采购的6架全球之眼侦察机，整个项目将可为加拿大本土创造逾万个职位，这与加国政府振兴本土国防工业的政策不谋而合。

综合报道