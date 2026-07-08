特朗普再发图暗示梅洛尼对自己太著迷  比利时防长吁收手：别碰她

美国总统特朗普与意大利总理梅洛尼之间的「索合照」风波未息，且引发欧洲盟友的关注。比利时国防部长弗兰肯（Theo Francken）于7月7日接受美国《政治报》（Politico）欧洲版专访时，公开向美方高调喊话「别碰梅洛尼」。弗兰肯强调，梅洛尼在北约事务上与盟友们立场高度一致，美意两国元首完全不必因一张照片而大打口水战，呼吁双方克制。

执意羞辱核心盟友？ 比利时防长：她是欧洲女王

弗兰肯在专访中直言，虽然欧洲目前的防务力量尚未准备好在缺乏美国的帮助下自我保护，因此仍高度需要美国的支持，但美方亦必须尊重欧洲的核心领袖。他盛赞梅洛尼是举足轻重的重要人物：「我们当然需要美方作为盟友，但请别碰梅洛尼。她是欧洲中右翼的女王，是核心人物，别碰她（She's the alpha. Leave her alone）。」

特朗普在社交平台公开上传一张自己与梅洛尼交谈的照片，照片被刻意加上「需要限制令」（RESTRAINING ORDER NEEDED）的讽刺字眼。

美国总统特朗普与意大利总理梅洛尼之间的「索合照」风波未息，且引发欧洲盟友的关注。路透社

弗兰肯呼吁美意两国元首不必因一张照片而大打口水战，呼吁双方克制。路透社

对于两国元首因合照问题闹僵，弗兰肯感到不解与惋惜。他表示：「我敬爱她，她是保守派，我们完全站在同一阵线……然后你们居然因为甚么吵架？就因为一张照片！」

随着欧洲各国近年逐渐加大防务力量建设，弗兰肯指出，关键之处在于确保相关举措不会惹恼特朗普。他同时呼吁欧洲各国领导人应对这场外交风波保持审慎态度，避免过度得罪美方，在互动中「要保持外交礼节，倾听他们的意见，并尽量温和以对」。

面对这场「茶杯里的风波」，意大利方面似乎有意降温。意大利外长塔亚尼（Antonio Tajani）向当地传媒《新闻报》（La Stampa）透露，罗马当局已决定不再就此事做出任何官方回应，以免风波持续扩大，进而加剧西方盟友之间的裂痕与争端。

战火蔓延至社交平台 特朗普嘲意总理「需要限制令」

这场风波始于上月举办的七国集团（G7）峰会。特朗普在会后接受意大利传媒专访时，公开声称梅洛尼在出席峰会期间，曾多次「乞求」（begged）与他合照。此番言论随即引来意方强烈反弹，梅洛尼严词否认指控，批评特朗普乱说一通，并一度愤而取消外长原定的访美行程。

然而特朗普并未收手，2日前在社交平台公开上传一张自己与梅洛尼交谈的照片，照片被刻意加上「需要限制令」（RESTRAINING ORDER NEEDED）的讽刺字眼，强烈暗示梅洛尼对其过度著迷、行为缠人。此举被外界视为对盟国元首的公开羞辱，令这场峰会余波演变成美意两国近年罕见的大国外交尴尬事件。