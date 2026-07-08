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伊朗局势｜霍尔木兹海峡三油轮遇袭 美国对伊朗发动军事打击 撤回石油禁令豁免

即时国际
更新时间：05:00 2026-07-08 HKT
发布时间：05:00 2026-07-08 HKT

霍尔木兹海峡地缘政局再度紧张。英国军方于当地时间周二（7日）证实，三艘油轮在霍尔木兹海峡遭抛射物击中。联合国国际海事组织（IMO）指，这是自今年4月底以来，该燃料运输航道在单日内发生最多袭击事件的一天。袭击发生数小时后，美国采取报复性经济制裁，宣布撤回上月由财政部发出、原定授权伊朗合法销售石油的60天临时许可证。此举令美伊两国上月达成的临时停火协议面临考验，外界忧虑该全球黄金航道将再度陷入瘫痪，加剧全球经济负担。

经阿曼航道遭发炮警告 两轮受损一轮起火

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）提供的位置情报显示，三宗袭击均发生在阿曼或邻近阿拉伯联合酋长国（UAE）的对开海域，显示涉事船只当时正使用靠近阿曼海岸的航线。其中一艘液化天然气轮在阿曼对开海域被击中并引发大火。伊朗国家电视台事后报道称，该天然气轮因「无视警告」而遭到袭击，惟德黑兰官方并未直接承认责任。至于其余两艘船只亦受到不同程度损坏，幸无人受伤，目前已继续航行。

德黑兰当局此前曾多次宣示，只有经其批准的霍尔木兹海峡航线才是安全的。

卫星影像显示，2026年7月6日，霍尔木兹海峡附近有一群小型船只。路透社
卫星影像显示，2026年7月6日，霍尔木兹海峡附近有一群小型船只。路透社
霍尔木兹海峡地缘政局再度紧张。路透社
霍尔木兹海峡地缘政局再度紧张。路透社
油轮「赫尔加号」停泊在伊拉克巴士拉附近南部海上石油码头。路透社
油轮「赫尔加号」停泊在伊拉克巴士拉附近南部海上石油码头。路透社

对于周二的袭击，伊朗驻联合国代表团暂时未有回应。

作为对袭击事件的回应，美国政府在数小时后正式撤销了上月颁发、原定有效期至8月21日的豁免执照。该执照原本允许伊朗在制裁下继续生产、运送及销售石油。一名不愿透露姓名的美国官员向美联社表示，美方撤回许可证，是因为伊朗在海峡的挑衅行为「完全不可接受」，必须为此承担后果。

其后，美国中央司令部亦在社交媒体上发表声明称，美军向伊朗发动新一轮军事打击，「旨在让伊朗为在国际水道上袭击由无辜平民商船付出沉重代价」。

美军称，伊朗所作属侵略行为，「毫无道理、十分危险，并且明显违反了停火协议」。

美国副总统万斯上月曾表示，美伊高层在瑞士进行了漫长谈判，为达成最终和平协议奠定了「良好基础」。然而随着美方重新启动石油制裁，两国的外交融冰进程已宣告暂停。

战火威胁全球两成油气运力 美伊和谈恐成泡影

美伊两国自今年2月28日爆发军事冲突以来，国际航运业大受打击。在和平时期，全球约五分之一的贸易石油和天然气均须开过霍尔木兹海峡，其战略地位不言而喻。各国原本寄望透过早前的临时协议恢复正常航运，以缓解战争带来的全球经济崩溃压力，惟新一轮袭击令局势再度蒙上阴影。

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