年花$1500万抗衰老 「逆龄富豪」罹不治之症 仅2%至5%人口中招

倾财力追求长寿健康，结果却不似预期。曾拍摄Netflix纪录片、以「换血逆龄」闻名全球的48岁美国创投家兼科技富豪Bryan Johnson，日前在社交网X自爆确诊目前无药可治的自身免疫性疾病——自体免疫性胃炎（AIG）。这项罕见病发病率仅2%至5%，病状是其免疫系统误将健康的胃黏膜细胞视为攻击目标，令其胃部正在残酷地「吃掉自己」。医疗团队表示，除控制病情外别无他法，令这名每年砸重金抗衰老的富豪面临重大考验。

年花千五万「蓝图计划」 曾携子开创三代换血

Bryan Johnson堪称长寿偏执重症患者的代表，他于2021年启动名为「蓝图计划」（Blueprint）的抗衰老治疗，先后聘请逾30名医生和专家监督治疗方案，每年花费高达200万美元（约1560万港元）。他长年坚持严格的纯素饮食、每天服用数十种补充剂、每周进行三次高强度运动，每月更频繁进行医疗检查。庄逊曾声称，这些复杂疗程帮助他清除了睾丸中的微塑胶，并战胜了脱发等中年危机。

为了延缓衰老以争取更多时间陪伴儿子，Bryan Johnson曾连续数月接受血浆置换治疗。在2023年4月，他甚至尝试了震惊世界的家族「三代换血」，把17岁儿子的血液注入自己体内，再把自己的血液输给70岁的父亲。然而三个月后，他因未见任何成效而终止了该疗法。

隐藏体内至少十年 铁蛋白偏低成唯一线索

报道指，自体免疫性胃炎（AIG）会导致胃部持续发炎，患者可能因缺乏维他命B12而出现贫血，长期下来更会增加患胃癌的风险。Bryan Johnson长年不知道自己患有这种疾病，其病情整整被掩盖了最少10年。

他事后回顾，AIG的早期迹象其实有迹可寻，关键线索在于其体内负责储存铁质的「铁蛋白」（ferritin）水平偏低，却没有引发贫血。由于AIG患者通常没有特别明显的症状，其产生的腹痛、缺铁、食欲不振或原因不明的体重下降，往往被归因于其他疾病。现代医疗往往忽略了「缺铁却无贫血」这项指标，当患者未出现贫血时，铁储存不足常被视为正常，很少有人会进一步追查，成为医疗盲点。

昔日压力与不健康生活种病因 医疗团队拟展开实验性治疗

Bryan Johnson透露，他的生活方式并非一直健康，小时候经常进食快餐和含糖饮品，成年后亦多年饱受压力、体重增加和慢性抑郁症煎熬。他认为这些长期压力和不健康习惯，导致其身体在某一刻开始出现自体免疫过程，先是影响了甲状腺，继而蔓延至胃黏膜。他早在21岁时便确诊甲状腺功能减退症（AITD），而「铁与甲状腺」相互影响，缺铁会损害甲状腺激素转化，甲状腺功能减退又损害身体对铁的利用，令几款病征看似独立，实际一环扣一环。

Bryan Johnson的医疗团队最终透过血液检测发现其抗壁细胞抗体水平升高，并透过胃切片检查证实胃黏膜早期出现脆弱迹象，这才正式揭开AIG的谜底。虽然此病无法根治，但Bryan Johnson表示目前正接受静脉注射铁剂治疗，可一次补充完整剂量的铁质。这名「生物学黑客」秉持一贯作风，强调会继续「尝试解决这种疾病」，未来将定期监测铁蛋白、维他命B12及胃泌素等指标，并计划进行重复活检，以制定实验性的干预治疗方案，决不向命运低头。