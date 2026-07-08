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英改革党党魁陷利益申报风波 辞任议员触发补选再宣布参选 法拉奇：由选民裁决

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更新时间：04:06 2026-07-08 HKT
发布时间：04:06 2026-07-08 HKT

英国改革党（Reform UK）党魁法拉奇（Nigel Farage）周二（7日）宣布，将辞去英格兰东南部克拉克顿（Clacton）国会议员职务，触发补选，他随即宣布再次参选，形容今次补选是「人民对抗建制」的一战，让选民亲自裁决其是否值得继续担任议员。

被指未申报利益 法拉奇：没做错任何事

62岁的法拉奇近日因被指未有妥善申报多笔来自富豪支持者的利益而备受压力，包括一笔价值500万英镑（约6,700万美元）的加密货币富豪捐赠，正接受英国国会标准事务专员调查。此外，他亦证实，当局正就另一宗涉及前助手捐款的事件展开调查。法拉奇否认有任何不当行为，强调自己「没有做错任何事」。

法拉奇在电视直播声明中表示：「我决定让克拉克顿的人民来评断我的行为。」他形容补选是「人民对抗建制」的选举，又称这是一次向整个建制「竖中指」的机会，批评英国自由派精英及传媒联手抹黑自己，并指家人近日亦遭记者滋扰，是促使他作出决定的「最后一根稻草」。

首相施纪贤（Keir Starmer）形容事件是「绝望的政治噱头」。路透社
首相施纪贤（Keir Starmer）形容事件是「绝望的政治噱头」。路透社
接任工党党魁热门人选的贝安德（Andy Burnham）阵营则批评，法拉奇企图藉补选转移公众对相关指控的注意力。路透社
接任工党党魁热门人选的贝安德（Andy Burnham）阵营则批评，法拉奇企图藉补选转移公众对相关指控的注意力。路透社
法拉奇否认有任何不当行为，强调自己「没有做错任何事」。路透社
法拉奇否认有任何不当行为，强调自己「没有做错任何事」。路透社

多个政党称不派人参选

不过，法拉奇的做法遭各大政党批评。首相施纪贤（Keir Starmer）形容事件是「绝望的政治噱头」，而被视为接任工党党魁热门人选的贝安德（Andy Burnham）阵营则批评，法拉奇企图藉补选转移公众对相关指控的注意力。保守党党魁栢丹娜（Kemi Badenoch）亦表示，法拉奇显然已「承受不了调查压力」。

工党、保守党及其他主要政党均表示，不会派人出战克拉克顿补选，以免令法拉奇将选举塑造成「反建制」对决。分析认为，法拉奇希望藉补选巩固支持，并为预计于2029年举行的下届大选预演竞选策略，但若缺乏主要对手角逐，其声称「全力争胜」的说法亦可能削弱说服力。

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