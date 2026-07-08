解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转

好人无好报？南韩一名主修应急救护学系的男大学生，日前与友人前往溪谷游玩时，挺身施救一名溺水昏迷、已无呼吸脉搏的初中少女。男生在征得少女母亲同意后，解开其胸围扣进行心肺复苏法（CPR），成功将少女从鬼门关前救回。讵料，少女父亲事后竟「恩将仇报」，怒控男生「强制猥亵」并以肋骨骨折为由，勒索高达800万韩圜（约4.5万港元）的和解金。事件曝光后激起公愤，警方深入调查后终证实男生无犯罪嫌疑，而涉嫌诬告勒索的家长，目前反遭警方以「妨碍公务罪」正式立案调查。

征得少女母亲同意解胸围救命 消防大赞处置得宜

据南韩媒体《News1》报道，该名就读应急救护学系、自称持有一级急救救护员执照的男大学生，日前在网上发论坛发文申冤，透露自己「对昏倒地上的年轻女子进行CPR后，险些变成罪犯」。案发当日，他在溪谷发现该名女中学生溺水失去意识。眼见情况危急，他立刻报警，并在现场取得少女母亲的同意后，随即展开施救。

男事主是应急救护学系学生，却因救人险陷不白之冤。资料图片/示意图

男事主在网上发论坛发文申冤，透露自己险因救人变成罪犯，事件引起网民关注。AI生成图

为了确保胸外按压的位置准确且深度足够，男生依法规解开了少女的胸围扣，持续施救约10至15分钟，直至专业救护人员赶抵接手。少女送院后幸运恢复呼吸及心跳，现场消防员亦大赞男学生处置得宜、救人有功。

然而仅数小时后，男学生却接到少女父亲的电话，怒斥他「为何解开内衣扣」，质疑其在急救期间触碰女儿胸部，扬言要控告他「强制猥亵罪」。该名父亲更声称女儿因CPR导致「肋骨骨裂」，扬言提交伤害诊断书，向男学生勒索500万至800万韩圜（约2.58万至4.14万港元）的巨额和解金。

男学生随后确实收到警方的到案通知书。他痛心地表示，自己的梦想是成为消防员，深怕这场毫无根据的冤案会让自己留下性犯罪前科，彻底毁掉前途与人生。

舆论炮轰「自私世界」 警方还清白反查无良家长

贴文曝光后瞬间引发南韩网民热议。大批网民群起声讨该名父亲，痛批其厚颜无耻：「在紧急情况下救人还要被反咬，以后谁还敢挺身而出？」、「这世界变成了看到快死的人也只能假装没看到走掉的世界」。亦有专业网民指出，医学上进行高强度CPR本来就极易造成肋骨骨折，以此要求赔偿简直不可理喻。

经过警方深入调查，这宗荒谬的案件日前终于水落石出。男学生更新网志表示，警方已正式以「无嫌疑」结案，当局亦作出不起诉处分，成功洗刷冤屈。至于该名企图借机索赔的父亲，不仅未获半分钱，目前反因虚构事实、涉嫌「妨碍公务罪」被警方正式立案调查，可谓自食其果。

不过，事件亦引来一丝插曲。有南韩现职消防员在网上指出，按照当地现行制度，应急救护学系的学生在毕业前「通常无法参加一级急救救护员国家考试」，对男大学生声称的执照资格提出质疑。

据南韩媒体《News1》报道，该名就读应急救护学系、自称持有一级急救救护员执照的男大学生，日前在网上发论坛发文申冤，透露自己「对昏倒地上的年轻女子进行CPR后，险些变成罪犯」。案发当日，他在溪谷发现该名女中学生溺水失去意识。眼见情况危急，他立刻报警，并在现场取得少女母亲的同意后，随即展开施救。

为了确保胸外按压的位置准确且深度足够，男生依法规解开了少女的胸围扣，持续施救约10至15分钟，直至专业救护人员赶抵接手。少女送院后幸运恢复呼吸及心跳，现场消防员亦大赞男学生处置得宜、救人有功。

获释五日再犯案？父以肋骨骨折勒索巨款

然而仅数小时后，男学生却接到少女父亲的电话，怒斥他「为何解开内衣扣」，质疑其在急救期间触碰女儿胸部，扬言要控告他「强制猥亵罪」。该名父亲更声称女儿因CPR导致「肋骨骨裂」，扬言提交伤害诊断书，向男学生勒索500万至800万韩圜（约2.58万至4.14万港元）的巨额和解金。

男学生随后确实收到警方的到案通知书。他痛心地表示，自己的梦想是成为消防员，深怕这场毫无根据的冤案会让自己留下性犯罪前科，彻底毁掉前途与人生。

舆论炮轰「自私世界」 警方还清白反查无良家长

贴文曝光后瞬间引发南韩网民热议。大批网民群起声讨该名父亲，痛批其厚颜无耻：「在紧急情况下救人还要被反咬，以后谁还敢挺身而出？」、「这世界变成了看到快死的人也只能假装没看到走掉的世界」。亦有专业网民指出，医学上进行高强度CPR本来就极易造成肋骨骨折，以此要求赔偿简直不可理喻。

经过警方深入调查，这宗荒谬的案件日前终于水落石出。男学生更新网志表示，警方已正式以「无嫌疑」结案，当局亦作出不起诉处分，成功洗刷冤屈。至于该名企图借机索赔的父亲，不仅未获半分钱，目前反因虚构事实、涉嫌「妨碍公务罪」被警方正式立案调查，可谓自食其果。

不过，事件亦引来一丝插曲。有南韩现职消防员在网上指出，按照当地现行制度，应急救护学系的学生在毕业前「通常无法参加一级急救救护员国家考试」，对男大学生声称的执照资格提出质疑。