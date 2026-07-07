泰国黄牛抢不到演唱会票狂骂7-11店员 便利店母公司报警兼提告

泰国一名男子在当地7-11便利店买不到演唱会门票，竟失控狂骂店员、丢掷物品，甚至扬言带人回来砸店，相关影片在网路疯传，引发泰国社会高度关注。7-11母公司CP ALL已报警处理，并宣布向涉案男女提告，强调将捍卫员工的权益、尊严与人身安全。

据泰媒报道，事发于7月4日。一对男女走入7-11抢购Duang Go Round演唱会门票，男子买不到票在柜台前发飇，并将责任全推给店员，不断大声咆哮，指控员工没有尽力协助，还声称其他门市都能成功订票，这家门市却害他损失「数十万泰铢」。

男子扬言向公司检举店员，也对店内其他顾客生气。并扬言要带人回来破坏店面。店长见情况失控立即报警，涉事男女才随后离开。

这场演唱会票价介乎1500至7900泰铢（约350至1860港元），部分票券被炒至最高1.8万泰铢（约4250港元）。另一段影片更拍到，他自称打算将门票转售给中国客户。他向收银柜台丢掷物品，

CP All随后发表声明，表示经内部调查，认为男子的辱骂与威胁言论已损害员工名誉与人格尊严，因此向警方报案，并将对影片中的男女依法提告。