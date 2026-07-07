俄乌战争︱乌无人机飞越2700公里轰俄最大炼油厂 创开战最远打击纪录

乌克兰军方宣布，其无人机深入西伯利亚地区，击中位于俄罗斯鄂木斯克市（Omsk）的俄国最大炼油厂，造成炼油厂起火。这是开战至今乌军最远打击之一。乌总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行晚间讲话中，形容这是乌克兰军队「重大成就」，「如今西伯利亚也在乌克兰精准打击的范围内」。

深入西伯利亚精准打击

路透社报道，鄂木斯克炼油厂位于俄罗斯与哈萨克边界附近，距离乌克兰控制的领土范围约2700公里远。鄂木斯克州州长霍森科（Vitaly Khotsenko）表示，俄国防空系统已将参与这次打击的无人机大多摧毁，无人员伤亡。目前尚不清楚这座炼油厂的受损情形。

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乌克兰国防科技公司火点（Fire Point）表示，这次打击使用的是他们的升级版FP-1无人机。如今俄罗斯前10大炼油厂当中，只剩安加尔斯克（Angarsk）炼油厂未被乌克兰无人机击中。

430架无人机涌大莫斯科

另一方面，乌克兰也继续向莫斯科发动猛烈无人机攻势，莫斯科市长索比亚宁今天（7日）在Telegram表示，防空系统当天凌晨侦测到逾430架无人机飞向大莫斯科地区，大部分在远距离即被拦截。俄官方新闻社《塔斯社》报道，这波无人机数量是过去2年来最多的一次。

乌克兰近来锁定俄国能源设施的无人机攻击战略，已造成俄国涌现燃料危机。美媒CNN分析，俄罗斯83个地区几乎全部都已出现汽油短缺或供应混乱的情况。

至少有3个地区，包括俄罗斯东部的伊尔库兹克州与外贝加尔地区，已宣布进入「高度警戒状态」，是仅次于紧急状态的行政级别。

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）在5日播出的一场国营电视专访中承认燃油短缺，表示：「目前我们确实看到某些短缺情况，但还没有达到危急程度。」

有分析指，这明显是为了檼定民心，但他也透露当前最紧迫的任务是「迅速且大幅增加防空系统的生产」，透露出俄罗斯在面对乌克兰攻击时，正变得愈来愈脆弱。