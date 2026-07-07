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马琳勒庞挪用欧盟资金案上诉获减刑 明年可参选总统惟须戴电子脚镣

即时国际
更新时间：21:23 2026-07-07 HKT
发布时间：21:23 2026-07-07 HKT

法国极右翼领袖马琳勒庞（Marine Le Pen）挪用欧盟资金案上诉结果近日出炉，法院减轻刑期并缩短参政禁令，令她有资格逐明年的法国总统大选。但她将要在竞选期间配戴电子脚镣，是否参选充满变数。

「行动自己才可参选」

玛琳勒庞被控挪用欧洲议会超过300万欧罗（约2525万港元）资金，去年3月被判刑4年（其中2年缓刑），并禁止担任公职5年。

上诉法院宣判，将刑罚减为，禁止参政45 个月（其中30个月缓期执行）。剩余的15个月禁令，预计将从去年3月下级法院的初审判决之日起算——这意味著她理论上可以参加2027年的总统大选。

法院也将监禁期由4年减为3年，其中2年缓期执行。但这意味着她必须佩戴电子脚镣在家软禁1年。

她上周接受电视采访时表示，如果无法自由地进行竞选活动，她将难以参选。她说：「作为总统候选人，你需要完全的行动自由。我不能指望地方法官允许我去参加集会。」

预计她将于周二稍晚发表讲话。

 

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