日本口罩品牌7/7营销七夕惹争议 网民：缺乏敏感度未做好本土化

中国与日本的历史争议主要源于近代日本的对外扩张与侵华战争，这使得特定历史纪念日在中国社会具有极高的敏感性。而日本口罩品牌「PITTA MASK」于7月6日下午在中国社交媒体，发布了一则以「明天就是七夕」为主题的营销贴文，随即引发中国网民广泛质疑与批评。

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7月7日对中国人别具意义

日本口罩品牌7月7日营销七夕惹争议。微博

品牌在贴文中所指的「明天」为7月7日。然而，1937年7月7日发生「七七事变」（卢沟桥事变），象征日本全面侵华战争的开始，在中国历史上具有高度敏感性。

另外，今年的农历七夕节实际落于8月19日。舆论普遍质疑，该品牌一方面试图利用中国传统节日进行节庆行销，另一方面却未能正确区分公历与农历，并在敏感历史节点发布相关内容。

该则贴文发布后，随即引发大批中国网民不满。有网民留言质疑「那边蘑菇节（日本原爆日）是哪天来著？」、「肯定是故意的，截止日期还是到7月31日」、「明显就是来搞事的」、「绝对不是什么疏忽！」。

更有网民提出反击言论，表示「欢迎大家8月6号和8月9号去日本吃烧烤！我最推荐广岛小男孩烧烤店和长崎胖子烧烤店！这两家烧烤店闻名世界」。

日本按公历过七夕

不过，亦有网民指出「日本的七夕就是今天啊，他们把这些节日改成公历了，只能说是没做好本土化」。

事实上，日本主要在公历7月7日过「七夕」。不过，因为日本各地区的习俗与气候不同，部分地区（如北海道、仙台等地）会沿用旧历或月历，改在8月7日前后庆祝。