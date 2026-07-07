Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

摩纳哥邮包炸弹案｜被通缉39岁女子死于乌克兰 情报人员涉谋杀被捕

即时国际
更新时间：19:24 2026-07-07 HKT
发布时间：19:24 2026-07-07 HKT

摩纳哥早前发生针对乌克兰裔富商的炸弹袭击案，一名39岁乌克兰女子别列佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）被国际刑警通缉。乌克兰官员周二（7月7日）表示，这名女子在乌克兰境内被发现死亡。

乌克兰当局表示，2名男子涉嫌谋杀贝雷佐夫斯卡被拘留。其中一人是现任国防部总情报局职员，已承认谋杀。另一名共犯是前执法人员。

相关新闻：摩纳哥邮包炸弹案 39岁乌克兰女子被国际通缉

爆炸案发生于6月29日。别列佐夫斯卡生于乌克兰，最后住处在德国，袭击发生后，她先逃往法国，然后驾驶为犯案而租用的德国牌照汽车前往意大利。

警方周二发布声明，指别列佐夫斯卡7月1日抵达乌克兰，期间曾与家人及上述2名男子保持联系。调查人员发现，2男曾多次向贝雷佐夫斯卡银行帐户转帐及进行加密货币支付，警方因此将他们视为「可能涉及摩纳哥谋杀未遂案的涉案人员」。

被捕情报局职员声称是「出于自身意愿采取行动」，并承认未向上级报告与别列佐夫斯卡联系及向其转帐一事。搜查前执法人员的住所则发现了一间类似酷刑室的地下房间。

最Hit
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
5小时前
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
9小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
8小时前
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
00:31
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
突发
3小时前
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
01:42
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
即时娱乐
11小时前
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
影视圈
9小时前
变频冷气机未必能悭电？电器店破解元凶是这2个习惯... 附4大空调选购贴士
变频冷气机未必能悭电？电器店破解元凶是这2个习惯... 附4大空调选购贴士
生活百科
6小时前
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
02:33
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
11小时前
特快公屋5个月成功上楼！喜获高层海景单位 仅1原因成特别名单 网民惊叹：比中六合彩更正
特快公屋5个月成功上楼！喜获高层海景单位 仅1原因成特别名单 网民惊叹：比中六合彩更正
生活百科
7小时前
乐易玲生日派对惊爆失窃 《东周刊》独家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星见证查CCTV
乐易玲生日派对惊爆失窃 《东周刊》独家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星见证查CCTV
即时娱乐
7小时前