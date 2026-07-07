摩纳哥邮包炸弹案｜被通缉39岁女子死于乌克兰 情报人员涉谋杀被捕

摩纳哥早前发生针对乌克兰裔富商的炸弹袭击案，一名39岁乌克兰女子别列佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）被国际刑警通缉。乌克兰官员周二（7月7日）表示，这名女子在乌克兰境内被发现死亡。

乌克兰当局表示，2名男子涉嫌谋杀贝雷佐夫斯卡被拘留。其中一人是现任国防部总情报局职员，已承认谋杀。另一名共犯是前执法人员。

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爆炸案发生于6月29日。别列佐夫斯卡生于乌克兰，最后住处在德国，袭击发生后，她先逃往法国，然后驾驶为犯案而租用的德国牌照汽车前往意大利。

警方周二发布声明，指别列佐夫斯卡7月1日抵达乌克兰，期间曾与家人及上述2名男子保持联系。调查人员发现，2男曾多次向贝雷佐夫斯卡银行帐户转帐及进行加密货币支付，警方因此将他们视为「可能涉及摩纳哥谋杀未遂案的涉案人员」。

被捕情报局职员声称是「出于自身意愿采取行动」，并承认未向上级报告与别列佐夫斯卡联系及向其转帐一事。搜查前执法人员的住所则发现了一间类似酷刑室的地下房间。