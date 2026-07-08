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久坐伤身｜研究指连续坐30分钟即增癌症风险 打工仔「一招」保健康

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更新时间：00:05 2026-07-08 HKT
发布时间：00:05 2026-07-08 HKT

打工仔日常久坐，到底有多不健康？外国一项大规模研究显示，久坐与癌症死亡风险提高有关，每额外增加1小时的静止状态，患癌死亡风险就会攀升10%。这项发表于权威医学期刊《PLOS Medicine》的大型前瞻性研究，由苏格兰格拉斯哥大学主导。研究团队利用穿戴式装置，追踪了英国生物样本库（UK Biobank）内逾9.1万名受试者的数据，平均追踪时间长达 12 年。研究成果刊登在《PLOS Medicine》期刊。

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医生指出，从事IT、司机等需要久坐的人是患前列腺炎高风险人士。iStock图
医生指出，从事IT、司机等需要久坐的人是患前列腺炎高风险人士。iStock图

建议每半小时办公室绕一圈

主导研究的何博士（Dr. Frederick Ho）说，「我们的数据显示，连续久坐超过30分钟与更高的癌症风险密切相关。」但他指出，好消息是，只要短暂起身走动打断久坐，就能发挥保护效果。例如打工仔每半小时起身一次，哪怕只是在办公室绕一圈，对健康的助益也不容小觑。

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何博士说，现行健康指导方针往往强调中高强度运动，忽略了轻度活动的重要性，若以5分钟的激烈运动取代5分钟久坐，癌死风险确实可降低22%。

但若是每日1小时的静止时间换成洗碗或烫衣服等轻度家务活动，癌症死亡风险也可降低12%；如果是以30分钟中强度活动（例如散步）代替30分钟的久坐，癌死风险则可下降8%。

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