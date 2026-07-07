《黑白大厨》白种元自封「薄切五花肉始祖」 法院反驳：机器切肉自然卷

因主持《黑白大厨》等热门节目而人气高企的南韩「餐饮教父」白种元，近期因「薄切五花肉」的创始人身份争议闹上法庭。南韩法院最终判决白种元败诉，认定他并非此吃法的最初发明者。

加盟店主告打假YouTuber

白种元过去多次公开表示，自己于1993年经营餐厅时，因误购切火腿机而意外切出卷曲的薄切五花肉，并于1998年注册相关商标。

然而，有YouTuber制作影片质疑此说法，指出早在1980年代，釜山及光州等地的餐厅已广泛贩售这类薄片五花肉。对此，白种元旗下的加盟店主以散播虚假事实导致营业额下跌为由，向该YouTuber提出损害赔偿诉讼。

近日，水原地方法院安阳分院最终裁定原告败诉。法官指出，利用切肉机薄切冷冻肉自然会呈现卷曲状，不涉及独创的烹饪技术；同时法院亦采纳证据，证实在白种元贩售前，釜山草梁一带已流行此吃法。

法院认定该YouTuber的影片属于公益性质的事实查核，因而驳回加盟店主的索偿。白种元所属公司则回应，该诉讼只属于加盟店主的个人行为。

「白种元午餐肉」肉更少但更贵

事实上，白种元自2025年起便陷入连串风波。他曾推出主打「100%韩国本土猪肉」的自家品牌午餐肉罐头，随后被消费者揭发实际猪肉含量仅有85%，且被质疑先拉高定价再打折，涉及广告不实。

其后，他旗下集团的多款即食调理包与食品（如白酱大酱、连锁品牌白咖啡的食品等），亦被查出使用来自中国的大豆及大蒜、美国与加拿大的小麦粉、以及越南的养殖虾，与其一向提倡支持南韩本地农产品的形象相悖，引发食品原产地标示不实的争议。

相关新闻：白种元旗下餐饮企业爆食安争议拍片鞠躬致歉 宣布暂停演艺活动回归企业家身分

虽然原产地风波经检方调查后，已于2026年初获判无嫌疑不起诉，但一连串涉及企业诚信与诚实广告的风波，已令白种元多年累积的「良心企业家」形象严重受损。他已于2025年5月宣布，全面暂停演艺活动以示反省。