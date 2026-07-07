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马克龙出访叙利亚大马士革 下榻酒店附近连环爆炸18伤

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更新时间：18:59 2026-07-07 HKT
发布时间：18:59 2026-07-07 HKT

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）对叙利亚进行历史性访问，不过在大马士革市中心，靠近其下榻酒店处就发生2宗爆炸，造成18人受伤。法国官员证实马克龙平安无恙，其访问行程将不受影响继续进行。

爆炸时马克龙不在酒店

马克龙本人于周一（7月6日）晚上抵达大马士革，周二照常继续访问行程，叙利亚总统沙拉（Ahmed al-Sharaa）会面。法国总统府透露，爆炸发生时，马克龙已离开酒店。

综合外媒报道，爆炸发生在大马士革市中心四季酒店附近，其中一枚炸弹放置在垃圾箱内，另一枚则在一辆汽车中。半岛电视台驻叙利亚记者听见2次爆炸声，目击者看到浓烟升起。法国总统府则表示，马克龙在前往会见沙拉的途中，没有听到爆炸声。

今次是叙利亚前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）2024年遭推翻以来，首次有欧盟主要领袖造访大马士革。爱丽舍宫周二表示，马克龙将照常继续访问行程。

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