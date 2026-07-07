南韩虐儿案︱29岁母月领$1.7万宁追星不养育 19个月女饿死时仅11磅如干尸

南韩近日发生一宗震惊当地的严重虐儿案。检方今日（7日）审理一名29岁单亲母亲，涉嫌长期凌虐及弃养19个月大亲生女儿的案件。该名女童最终因极度营养不良与脱水身亡，检方痛批被告手段残忍且毫无悔意，当庭向法院求处有期徒刑30年。

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体重不及同龄女童一半

根据《韩联社》报道，涉案女童于今年3月4日在仁川的住宅内死亡，验尸结果证实死因为极度营养不良及脱水。女童离世时年仅19个月大，但体重只有4.7公斤，不及同龄女童平均体重（10.4公斤）的一半，形同干尸。

在法庭上，检方更公开了涉案住宅的CCTV画面，显示被告经常对著嚎啕大哭的女童咆哮、恐吓，包括扬言要折断其手腕。此外，画面亦记录了在女童咳嗽至呕吐边缘时，被告仍疯狂怒吼命令其收拾房间。

死前独留在家92小时

检方调查指出，被告从今年1月起便不再正常喂食女童，并多次将其反锁在房间内，曾有连续67小时不提供食物的纪录。在女童临死前的最后5天内，被告更将极度虚弱的女儿单独留在家中长达92小时，自己则前往游乐园及桑拿浴室消遣，导致女童最终在缺乏照顾下死亡。

此案引发南韩社会强烈反弹的另一主因，在于被告的经济状况并非无力抚养。身为低收入户及单亲家庭，被告每月固定领取政府发放的生活救助金及育儿津贴，各类公众补助每月平均达300多万韩元（约1.7万港元），同时还能从「食物银行」免费领取食材物资。

然而，她却将这笔款项用于购买音乐剧VIP会员及追星活动。其住所内亦被发现堆满烟头、排泄物及两具狗只尸体，环境极为恶劣。

辩护律师称「边缘智力」

在法庭上，辩护律师试图为被告争取减刑，声称其智商仅有75，属于「边缘智力」，是在生活困顿与育儿压力下引发的偶发性行为，并非蓄意杀害，将责任归咎于社会保障和女婴亲生父亲。

尽管被告在最后陈述中落泪道歉，但检方强调被告在侦办过程中不断推诿卸责、毫无反省之意且重犯机率高，必须予以重惩，法庭将于近日作出最终判决。