手足口病｜日本15都县病例数达「警报级」 传染病专家：酒精效果有限吁彻底洗手

日本放送协会报道，日本全国范围手足口病个案数目增加，已有15个都县超过警报级别。专家指出，由于酒精消毒的效果有限，呼吁民众必须彻底洗手。

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根据国立健康危机管理研究机构的资料，截至上月28日为止的一周内，日本全国约2000家纳入调查范围的小儿科医疗机构通报10396人患病，平均每间机构为4.61人，是近10年来增长速度第3快的纪录。

各都县传染情况：

岛根县（最多）：20.45人；

大分县：10.94人；

佐贺县：9.42人；

福冈县：9.40人；

富山县：9.17人；

东京及静冈等15县，患者人数均超过作为警报基准的5人，显示全国范围内疫情普遍较高。

日本小儿科医会负责传染病对策的理事时田章史呼吁：「目前看来，疫情似乎正以过去未曾感染过的小孩为中心开始蔓延。根据病毒种类的不同，疫情状况及重症化风险也可能有所变化，因此需要密切关注。」

他并表示：由于酒精消毒的效果有限，请务必彻底洗手。」