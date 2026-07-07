座位焦虑︱调查：过半超重英国人怕出街「坐唔落」 宁弃社交运动免尴尬

根据英国一项最新的调查报告，椅子太小已成为许多人不敢出门的主因。英国线上医疗平台Numan近日发布的「座位焦虑指数」（Seat Anxiety Index）显示，在受访的3000名英国成年人中（包含1197名BMI值大于25、属于过重或肥胖的受访者），约有半数过重或肥胖者曾因担心公共场所的座位不够宽敞，或因身材在公共场合缺乏自信，而取消、延后或改变既定行程。

变相缩小生活圈

调查显示，这种「座位焦虑」已严重影响这群人的日常生活与社交。在过重或肥胖的受访者中，有41%选择避开健身房、37%避免运动、25%不去主题乐园、24%拒绝参加婚礼或派对等社交场合，甚至有接近五分之一（约 19%）的受访者，会因为体型焦虑而延后或避免就医。

飞机中间位成最大地雷

在最令人排斥的座位类型中，「飞机中间座位」位居首位，有34%的受访者最不想坐。其次依序为公共活动常见的「塑胶椅」（22%）、「有固定扶手的座椅」（19%）、「高脚椅」（19%），以及飞机的靠窗或靠走道座位（18%）。

此外，面对座位太狭窄的状况，有34%的人会产生对自己身材不满的负面情绪，亦有约五分之一的人会感到尴尬、不自在。

年花14亿英镑「舒适税」

为了避免这种焦虑，约有三分之一的受访者，在搭飞机时曾支付或考虑支付平均每人154英镑（约1500港元）的额外费用，以购买空间加大的座位或进行座位升等。Numan将这笔费用称为「舒适税」（comfort tax），并推估全英国一年因此多支出约14亿英镑。

专家指出，人们因为担心座位大小而放弃订机票、挑选餐厅或参加朋友婚礼等日常小事，长久下来会导致社交圈与生活范围越来越狭窄，这正是座位焦虑所带来的实质伤害。