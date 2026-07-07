肝吸虫｜泰大学新生4000人中招感染率达33%？ 专家反驳：肯定是快测假阳性

泰国东北部马哈沙拉堪府（Mahasarakham）近日惊传大规模公共衞生危机，两所知名大学进行新生入学健康检查时，竟验出超过4,000人集体感染致癌率极高的「肝吸虫」，感染率飙破33%，引发集体恐慌。各界将矛头指向国民美食「泰式发酵鱼酱（Pla-ra）」，但一个知名医学粉丝专页却「赌上名誉」反驳，指出这个数据肯定是乌龙的「伪阳性」，实际感染人数不可能那么夸张。

每3人有1人中招？

泰媒引述卫生部门数据称，早前对该地区进行2万人筛检，一般民众感染率约11%。但马哈沙拉堪大学（MSU）新生健检抽检12,733人，竟有4,233人验出阳性（高达 33%）；另一所马哈沙拉堪皇家大学也有380人确诊（19%）。

中华肝吸虫虫卵（示意图，图片来源：维基百科）

马哈沙拉堪府府尹Chumpit对这群确诊的大学生表示深切担忧。他指出，这群年轻人普遍喜爱食用「泰式青木瓜沙律」，而沙律中往往会加入发酵鱼酱（Pla-ra）。这些鱼酱很可能来自未通过食品药物管理局（FDA）检验的地下小吃摊，食物中可能混入寄生虫卵，引发严重的肝吸虫感染。

然而，全网陷入恐慌之际，泰国知名医学粉专《Parasite stories》发文，直指「这绝对不可能是真的」！该专家指出，大学健检「检验方式」有问题，如果是用目前普遍、快速但精准度有待商榷的「尿液试纸」进行初步筛检，那高达33%的数字极可能是「伪阳性」，即没受感染却验出阳性。

专家：人数肯定没这么夸张

专家称：「虽然当地确实有人感染，但人数绝对没有多到这么夸张。我敢铁口直断、完全不怕之后被打脸，这件事情必须用更精准的方式重新证明！」

他指出，验寄生虫不能只靠验尿，校方必须请这4,000多名学生采集粪便，透过显微镜或基因技术直接找虫卵或寄生虫DNA，才能真正确认是否有肝吸虫。