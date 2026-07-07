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世界杯2026｜Polymarket神秘大户胜率仅26.6% 10日狂输千万美元

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更新时间：15:09 2026-07-07 HKT
发布时间：15:09 2026-07-07 HKT

世界杯掀动的不单只球迷，还有赌徒。有神秘大户在预测市场Polymarket大额下注，但只有4场胜出，赢得423万美元，其他11笔下注却全部输掉，十日间亏损达1160万美元，巨额输波引起网民关注。

动辄投注数十万美元

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据Bitcoin Foundation介绍，Polymarket一位名为「coldsway」的用户，世界杯开始至今已有十多笔下注，注码动辄数十万美元。

据网上流传「coldsway」在Polymarket的世界杯战绩截图显示，这名账户只在4场下注中获胜，赢得423 万美元，但其余11笔投注却全部输掉。

Polymarket有神秘大户在世界杯中，10日狂输千万美元。
Polymarket有神秘大户在世界杯中，10日狂输千万美元。

损失最大的是7月4日英格兰对墨西哥，「coldsway」下注逾490万美元，买墨西哥胜出，结果却不似其预期。

输多过赢下，加上越买越大，「coldsway」在十日间的世界杯赛事中，已输去1160万美元，其战绩也成为网络瞩目事件。

外界估计，今届世界杯将是史上投注额最多的活动，Polymarket在6月的交易量暴增至108亿美元，改写单月新高，美国市场的押注规模月增98%至35亿美元。另一预测平台Kalshi的交易量有望冲破300亿美元大关，平均日均交易量破10亿美元。

 

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