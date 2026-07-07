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世界杯2026︱巴拉圭议员讽「非真正法国人」 巴总统致函法国谴责火速割席

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更新时间：22:54 2026-07-07 HKT
发布时间：22:54 2026-07-07 HKT

在世界杯16强赛事中，法国凭借麦巴比（Kylian Mbappé）射入一球关键的12码，以1比0小胜巴拉圭成功晋级8强。然而，赛后巴拉圭激进自由党议员施莱丝特．阿马里亚（Celeste Amarilla）在社交平台发表极具争议的言论。不过，目前有指，巴拉圭总统已就此致函法国总统，谴责相关言论，巴拉圭外交部也做出了同样的表态。

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「自大丑陋的暴发户」

阿马里亚点名指责麦巴比是「被殖民的喀麦隆人」，称其并非真正的法国人；她甚至表示，巴拉圭球员在赛后应该「掌掴」麦巴比，并直斥其为「自大又丑陋的暴发户」，批评法国队只是靠运气胜出。

麦巴比公开驳斥巴拉圭议员的种族歧视。KMbappe@X
麦巴比公开驳斥巴拉圭议员的种族歧视。KMbappe@X

这番言论随即引发麦巴比强烈不满。他在社交平台X上公开回应，并随文附上阿马里亚的照片和长文还击。 麦巴比直斥对方是一名卑劣且德不配位的女性，根本无法代表在赛事中展现激情与荣誉的巴拉圭。

他指出，正因为阿马里亚的鲁莽和厚颜无耻的种族主义，才让全世界忘记了巴拉圭球员在世界杯所写下的成就，反而只记住她败坏国家形象的丑态；麦巴比强调，自己绝不允许这种人继续在世界各地散播仇恨与种族主义。

现年27岁的麦巴比在法国巴黎出生。他的父亲Wilfrid出生于喀麦隆，母亲Fayza则拥有阿尔及利亚血统、在法国出生。

目前，麦巴比在今届世界杯已累计攻入7球，与美斯（Lionel Messi）及夏兰特（Erling Haaland）并列神射手榜第一名。 法国队将于7月10日凌晨4时迎战摩洛哥，争夺4强席位。

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