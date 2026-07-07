日本42岁女惨遭「针线缝嘴」忍痛逃跑递纸条求救 同居女子被捕

日本茨城县古河市发生骇人虐待案，一名42岁妇女被人用针线缝合上下嘴唇，导致无法进食或开口说话，趁机逃生后颤抖递纸条求救，下毒手的49岁同居人樱井政惠涉伤害罪被捕。

两人自去年同居

综合日媒报道，受害女子6月29日下午1时半在家中遭虐，忍痛一整天，6月30日趁疑犯外出时终于找到机会逃出。她跌跌撞撞跑进附近一间店铺，因无法开口说话，她颤抖着交给店员一张纸条，上面写着「请救救我」。对方见状，立刻代为报警。

警方调查发现，受害人与施虐的樱井政惠，自去年4月起同居。她向警方表示，「因为太害怕了，一直无法逃跑。」受害人伤势生命迹象稳定，没有生命危险。

古河市警察署6日宣布逮捕樱井政惠，未透露她是否承认犯案。警方正就案情动机与完整经过展开深入调查。

有邻居表示，平常跟樱井没往来，以为她只是不擅交际，对于发生这种事表示「真的很惊讶」。