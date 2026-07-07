英国王室｜凯特王妃为癌症机构筹款 完成极限三峰挑战激动与威廉及子女相拥

凯特王妃（Kate Middleton）自2025年初宣布癌症病情得到缓解后，一直积极以行动证明战胜病魔的决心。她近日创下英国王室历史，成为首位在24小时内完成极限登山任务「英国三峰挑战」（National Three Peaks Challenge）的王室成员。本月5日（周日），她在社交平台发布一系列温馨照片，记录她于山脚下与丈夫威廉王子及三名子女激动相拥的感人瞬间。其中，夏洛特公主更是一度情绪溃堤落泪，一家人紧紧抱成一团，画面惹哭大批网民。

综合英美媒体报道，现年44岁的凯特王妃为替皇家马斯登癌症慈善机构（The Royal Marsden Cancer Charity）筹款，于上月底挑战了这项艰巨任务。她必须在24小时内，连续攀登苏格兰最高峰本尼维斯山、英格兰最高峰斯科菲峰及威尔斯最高峰斯诺登山。总步行距离长达37公里，总攀升海拔超过3000米，对体能要求极高。

相关新闻：英国反君主制｜凯特与3子女坐马车遭嘘 专业挥手「强挤笑容」化解尴尬

夏洛特激动落泪 乔治身高飙升

当凯特完成最后一站斯诺登山的攀登后，威廉王子带着12岁的乔治王子、11岁的夏洛特公主及8岁的路易王子，联同凯特的父母及弟弟在山脚下迎接她。从官方发布的照片可见，身穿休闲运动服的凯特气色极佳，她与威廉深情拥抱，并温柔安慰激动落泪的夏洛特公主。网民亦惊喜发现，长子乔治王子的身高已几乎与母亲一样。一家五口犹如普通家庭般紧紧相拥，温馨满溢。

凯特：癌症改变了思想与感受

凯特于2024年3月证实罹患癌症，正是在伦敦皇家马斯登医院接受化疗，并于半年后完成疗程。她感性表示，是次挑战不仅是体能上的考验，更是为了回馈改变她生命的医疗团队。她直言：「癌症影响的不只是身体，更会深深改变你的思想与感受。我对此有切身体会，希望借此唤起大众对重症全面照护的关注，确保没有人在面对疾病时感到孤立无援。」