伊朗局势｜伊朗导弹袭霍尔木兹海峡 两商船严重受损无人伤亡

中东和平曙光瞬间幻灭，霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）再度笼罩在隆隆战火之中！据美媒引述美国官员透露，随着美伊双方为期一星期的短暂停火协议期满，伊朗伊斯兰革命卫队已于当地时间周一（6日）晚，正式恢复对霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）商业船舶的军事袭击。伊朗军方朝行经海峡的多艘商船发射至少两枚导弹，导致两艘商船被击中且受损严重，其中一艘卡塔尔液化天然气（LNG）运输船机舱被击中起火，现场浓烟密布。幸好两宗袭击均未造成人员伤亡，但美伊局势已再度陷入极度紧绷状态。

停火期满多哈谈判破裂

综合 Axios、路透社及《华尔街日报》报道，是次袭击标志着美伊两国在卡塔尔多哈进行的间接外交谈判并未取得任何实质突破。在仅维持约一星期的停火安排到期后，伊朗革命卫队随即发难。

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停泊在阿曼海域的船只正等待通过霍尔木兹海峡。

英国海上贸易行动办公室（UKMTO）证实，一艘液化天然气运输船「Al Rekayyat」（由卡塔尔Nakilat营运）在阿曼东部林马（Limah）附近海域被不明飞行物击中左舷机舱顶部，引发大火。



船员发出的求救录音显示：「机舱起火，浓烟密布，无法评估进一步损失。所有船员安全并已在右舷集合。」

美方官员指，两艘遇袭商船均遭到「显著破坏」，但所幸无人员伤亡。

美方或发动报复性空袭

事实上，伊朗革命卫队过去数天已对行经该水域的船只发出强硬警告，要求所有商船和油轮必须使用「伊朗指定航道」，严禁进入靠近阿曼海岸、由美军指定的「自由计划」安全航道，更扬言：「我们的导弹和无人机已准备好向你们开火。」

据新华社7日报道，英国海上贸易行动办公室周二（7月7日）发出通报指，一艘油轮6日在阿曼湾被一枚「不明投射物」击中后起火，暂无人员伤亡和环境污染迹象。

军事分析指出，美伊在不到三星期前签署的旨在降低冲突的谅解备忘录（MoU）目前正面临彻底失效的风险。由于伊朗悍然重开战火，不仅会令全球战争风险飙升、推高国际油价与天然气价格，美国亦极可能在短时间内对伊朗的海岸雷达、导弹发射台等军事目标发动新一轮报复性打击，中东局势恐进一步恶化。