Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

以巴冲突｜哈马斯宣布解散加沙行政机构 权力移交「和平委员会」  裁军成关键分歧

即时国际
更新时间：09:36 2026-07-07 HKT
发布时间：09:36 2026-07-07 HKT

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯于周一（6日）发表声明，宣布将正式解散自2007年以来一直治理加沙地带的行政机构（政府活动监控委员会，实务上转为战时紧急委员会），并准备将当地的管理权及控制权，全面移交予由美国总统特朗普牵头的「和平委员会」（Board of Peace）辖下巴勒斯坦技术官僚委员会——加沙行政委员会（NCAG）。此举标志着加沙地带近20年的统治架构面临历史性转变，外界普遍视为哈马斯意图打破外交僵局、向以色列及美国释放政治讯号的举动。

作为落实2025年10月美方斡旋达成停火协议的一部分安排，临时治理机构「加沙行政国家委员会」（NCAG）于今年1月正式成立，旨在负责监督加沙的民政事务、公共服务及市政运作。然而数月来，由于该委员会一直滞留于埃及开罗，未能进入加沙实质履职，停火协议的推进此前陷入僵局。

哈马斯政府媒体办公室主任萨瓦布塔（右）在加沙地带中部代尔巴拉赫的阿克萨医院外发布会上发表讲话。
哈马斯政府媒体办公室主任萨瓦布塔（右）在加沙地带中部代尔巴拉赫的阿克萨医院外发布会上发表讲话。
哈马斯将加沙行政权力转移予美国总统特朗普牵头的「和平委员会」。美联社
哈马斯将加沙行政权力转移予美国总统特朗普牵头的「和平委员会」。美联社

哈马斯发言人卡西姆（Hazem Qassem）接受法新社访问时强调：「哈马斯已迈出新的一步，将不再负责管理加沙走廊，以消除任何让占领者（以色列）继续侵略，及发动灭绝战争的借口。」哈马斯官方媒体办公室亦补充，已完成所有移交权力的行政与法律准备，为确保民生服务不中断，加沙现有的约6万名公职及技术人员将全数留任为国家雇员，未来将在NCAG的领导下照常运作。

对于哈马斯的「交权」表态，由美国总统特朗普主导设立、负责推进和平协议的「和平委员会」随即在社交平台X上发表官方声明回应，称已注意到哈马斯的这项宣布，但重申「我们的评估将依据实际行动，而非承诺」，强调必须优先满足加沙人民的关键需求。

尽管哈马斯摆出让出行政权力的姿态，惟外界关注核心焦点——解除武装与安全控制权的问题，依然是各方博弈的深水区。和平委员会在声明中进一步重申，加沙过渡路线图的「核心原则仍然是：一个权力机关、一套法律、一支武装力量」。这意味着根据联合国安理会相关决议，包括哈马斯在内的所有武器与军事设施，最终都必须统一纳入NCAG及新架构的控制之下。

政治分析家普遍认为，哈马斯此举属于一场「精明的政治操作」，旨在将「不愿推进和平进程」的舆论压力转嫁予以色列总理内塔尼亚胡。不过在现实局势中，哈马斯的安全部队目前仍实质控制着加沙未被以军占领的区域，其是否愿意彻底交出核心武装，将是「特朗普方案」能否真正落实的终极考验。

最Hit
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
足球世界
5小时前
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医（右图：唐绮晴摄）
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
12小时前
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
足球世界
3小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
20小时前
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
12小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
22小时前
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
18小时前
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
影视圈
15小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT