日男恶搞连锁寿司店指碰豉油瓶嘴被捕 五日前洗洁精喷寿司仅罚款$2万
更新时间：08:33 2026-07-07 HKT
发布时间：08:33 2026-07-07 HKT
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日本埼玉县发生一宗令人瞠目结舌的连锁餐厅滋扰事件。一名被网民称为「滨寿司洗剂哥」的43岁无业男子，上月才因在连锁回转寿司店「はま寿司」（滨寿司）向食物喷洒洗洁精而被捕判罚，岂料他获释仅五日，竟再度「光顾」同一连锁集团的分店，故意用手指触碰并舔舐豉油瓶嘴，更拍片放上社交平台炫耀。日本警方周一（6日）以涉嫌「威力业务妨害」（妨害业务）罪名再次将其拘捕。事件引发日本社会强烈愤慨，寿司店已表明考虑向其提出索偿。
认贪流量拍片 辩称不确定触及瓶口
涉案被捕男子居住于埼玉县毛吕山町，目前报称无业。埼玉县西入间警署表示，案发于上月28日，该男子在县内一间「はま寿司」分店内，涉嫌用手触碰供顾客使用的豉油瓶口，并做出舔舐手指的动作，将整个滋扰过程拍成影片后上传至社交平台，严重妨碍店舖的正常商业营运。
涉案男子在接受警方盘问时供认不讳，承认其恶劣行为纯粹是为了吸引网络流量及增加点击率，惟他作供时辩称「不清楚手指有否触及豉油瓶口」。
前科仅判罚两万港元 网民痛批罚得太轻
《读卖新闻》等日本媒体报道，这已非该名男子首次作出性质恶劣的「迷惑」（滋扰）行为。今年5月，他已曾在埼玉县另一家「はま寿司」分店内，拍片记录自己向回转输送带上的寿司喷洒怀疑餐具洗洁精。他随后遭到警方拘捕，并于上月23日被简易起诉，法院判处其罚金50万日圆（折合约2.4万港元）。
讵料，该男子在缴付罚款获释短短五日后，竟然再次将同一家连锁寿司店列为目标悍然作案。事件曝光后随即激起日本网民排山倒海的愤怒，主流舆论纷纷痛批首次判罚50万日圆「过于宽松」，根本无法令其真正反省，亦完全起不到震慑作用。鉴于其行为对餐饮行业造成严重的商誉及经济损失，寿司店方面强调，目前正考虑循法律途径向疑犯正式提出索偿。
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