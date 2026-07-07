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日男恶搞连锁寿司店指碰豉油瓶嘴被捕 五日前洗洁精喷寿司仅罚款$2万

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更新时间：08:33 2026-07-07 HKT
发布时间：08:33 2026-07-07 HKT

日本埼玉县发生一宗令人瞠目结舌的连锁餐厅滋扰事件。一名被网民称为「滨寿司洗剂哥」的43岁无业男子，上月才因在连锁回转寿司店「はま寿司」（滨寿司）向食物喷洒洗洁精而被捕判罚，岂料他获释仅五日，竟再度「光顾」同一连锁集团的分店，故意用手指触碰并舔舐豉油瓶嘴，更拍片放上社交平台炫耀。日本警方周一（6日）以涉嫌「威力业务妨害」（妨害业务）罪名再次将其拘捕。事件引发日本社会强烈愤慨，寿司店已表明考虑向其提出索偿。

认贪流量拍片 辩称不确定触及瓶口

涉案被捕男子居住于埼玉县毛吕山町，目前报称无业。埼玉县西入间警署表示，案发于上月28日，该男子在县内一间「はま寿司」分店内，涉嫌用手触碰供顾客使用的豉油瓶口，并做出舔舐手指的动作，将整个滋扰过程拍成影片后上传至社交平台，严重妨碍店舖的正常商业营运。

日本男子故意用手指触碰并舔舐豉油瓶嘴，更拍片放上社交平台炫耀。网上影片截图
日本男子故意用手指触碰并舔舐豉油瓶嘴，更拍片放上社交平台炫耀。网上影片截图
日本男子上月才因在同一间连锁回转寿司店向食物喷洒洗洁精而被捕判罚。网上影片截图
日本男子上月才因在同一间连锁回转寿司店向食物喷洒洗洁精而被捕判罚。网上影片截图

涉案男子在接受警方盘问时供认不讳，承认其恶劣行为纯粹是为了吸引网络流量及增加点击率，惟他作供时辩称「不清楚手指有否触及豉油瓶口」。

前科仅判罚两万港元 网民痛批罚得太轻

《读卖新闻》等日本媒体报道，这已非该名男子首次作出性质恶劣的「迷惑」（滋扰）行为。今年5月，他已曾在埼玉县另一家「はま寿司」分店内，拍片记录自己向回转输送带上的寿司喷洒怀疑餐具洗洁精。他随后遭到警方拘捕，并于上月23日被简易起诉，法院判处其罚金50万日圆（折合约2.4万港元）。

讵料，该男子在缴付罚款获释短短五日后，竟然再次将同一家连锁寿司店列为目标悍然作案。事件曝光后随即激起日本网民排山倒海的愤怒，主流舆论纷纷痛批首次判罚50万日圆「过于宽松」，根本无法令其真正反省，亦完全起不到震慑作用。鉴于其行为对餐饮行业造成严重的商誉及经济损失，寿司店方面强调，目前正考虑循法律途径向疑犯正式提出索偿。

 

 

 

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