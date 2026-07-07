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白宫赶工建直升机停机坪迎外国元首 特朗普：习近平9月底访美

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更新时间：08:10 2026-07-07 HKT
发布时间：08:10 2026-07-07 HKT

美国总统特朗普表示，他预计国家主席习近平将于9月24日前后访美，时间与联合国大会同期。他又称，预计在之前盖成大型宴会厅，让更多人参与，因为「每个人都想见他」。

新宴会厅可容纳数千人

特朗普周一（6日）在白宫玫瑰园出席午餐会时谈到白宫宴会厅兴建计划，期间提到习近平可能到访白宫的日期，而这也是兴建新宴会厅的原因之一。他说：「例如，习主席将在9月24日前后来这里，我相信是这个时间。我们需要一个大型宴会厅，可以容纳数千人来见他。每个人都想见他。」

特朗普亦证实，目前正于白宫南草坪兴建直升机停机坪，并会在花岗岩上刻上白宫徽章。据《华盛顿邮报》报道，为了迎接即将对美国进行国是访问的外国元首，白宫已要求承包商加快工程进度，期盼将完工时间比原定计划缩短一个多月，而此举预计将增加超过87万美元的开支。

事实上，这并非特朗普首次公开提及相关行程。今年5月特朗普访问中国期间，在出席习近平为其设办的国宴上，已曾率先透露邀请了习近平与夫人彭丽媛于今年9月24日访问白宫。

不过，截至目前为止，北京官方尚未正式公布习近平9月访美的相关消息与具体行程细节。

特朗普预定于9月22日在联合国大会发表演说，通常也会在纽约停留数晚，与其他世界领袖会晤。

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